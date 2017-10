Nuevos aires en el BNG local

Suerte Xurxo

El BNG inicia una nueva etapa, otra más de esas que, cíclicamente, ocupan a este partido que desde hace muchos años marca una trayectoria desigual y ha sido protagonista continuo de situaciones que, con frecuencia, han hecho que el vecindario, los votantes, cuando toca, no comprendan ni compartan. Xurxo Agra es ahora la cabeza visible y se hará raro no ver a Pilar Blanco y al que fuera su segundo de a bordo,Vilaboa, dirigiendo los designios de esta fuerza nacionalista a la que, ambos tendrán que reconocerlo, han llevado a un momento de "poca fuerza". Ayer leíamos una entrevista a Xurxo Agra y en ella, este joven político diseñaba sus directrices para el próximo futuro una vez publicada, no hace mucho, la lista de su nueva ejecutiva aunque con nombres sobradamente conocidos, que han formado parte de otras anteriormente. Intenta Agra restar importancia a la "bicefalia" pero es evidente que mandando él en el partido y Pilar Blanco en el grupo de gobierno, el entendimiento será poco o ninguno sobre todo cuando todos sabemos que desde hace meses el grupo municipal, que son tres, está claramente dividido por lo menos en dos sin comunicación entre ellos lo cual no es poco grave. El Bloque tiene ahora una oportunidad de encauzar una línea de actuación adecuada, seria y firme, sin caer en los pueblerinos vicios de siempre. Por su bien y el de la política local, suerte, Xurxo.

