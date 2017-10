¿Habrá quien utilice las pistas de San Pedro?

Trescientos y pico mil euros o, seguramente algo más cuando hayan acabado las obras como pasa siempre, serán la inversión que, entre unos y otros, es decir, nosotros, haremos en las pistas de atletismo del Estadio de San Pedro. Es la enésima vez que se arreglan, con más o menos suerte y sentido, para acabar siempre hechas unos zorros, destrozadas y, lo que es peor, sin haber sido apenas utilizadas por los hipotéticos atletas a las que se destinan. El que realmente nació como "estadio", aunque con ese defecto en la longitud de las pistas que ahora pretenden corregir, ya nunca podrá volver a serlo porque, dotado de hierba sintética, sobre la cancha de fútbol no se podrán lanzar nunca más pesos, martillos, jabalinas ni discos. No quiero decir que la hierba sintética haya sido una mala idea, ni mucho menos, porque sobre ese campo practican deporte cientos de personas, entre ellos niños y jóvenes de todas las edades, con lo cual, cumple su principal objetivo que es el de facilitar el deporte en sí. El hecho de que se recupere la pista de atletismo, aunque al frustado "estadio" se le haya limitado utilidad, es una magnífica noticia también pero se confirmará como tal cuando cumpla sus objetivos llevando allí a practicantes del deporte rey, el atletismo, para entrenar y aprender sobre ellas. De no ser así, los trescientos y pico mil euros y algo más, seguro, serán otra vez un gordo despilfarro. Ya veremos.