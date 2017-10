Sin bastón

El lenguaje figurado ocupa tanto espacio en la prensa, donde "se incendian las calles", "el pueblo se levanta" y los conflictos políticos son gestionados por "pirómanos", que cuando una comunidad, la gallega, comenzó a arder de verdad y la gente se levantó literalmente para tratar de apagar el fuego, algunos medios, como el ente público, prefirieron seguir instalados en el tropo y mantener la emisión del programa ligero que tenían previsto para no abrumar a sus exhaustos espectadores, a la espera de si salía declaración o 155. Entre la audiencia, sin embargo, se encontraban también los ciudadanos de la región en llamas, quienes, conscientes del impacto medioambiental que pueden causar unos hilitos de plastilina, descubrieron cómo el Estado, con la manguera apuntando a otra nacionalidad histórica, no acudía a los montes ni por televisión, en ese momento enfocada en un debate acerca de lo poco elegante que resulta orinar con las piernas abiertas. Extraña jerarquización de la actualidad que no hace sino revalidar aquellas reflexiones de Castelao en el exilio sobre la imposibilidad de soportar la carga del dolor ajeno. "Abóndame con ser galego".

Esos hombres y mujeres pasándose cubos de agua bajo un humo que había suprimido el relieve del paisaje representan la tierra portable que uno se lleva a todas partes junto con la discografía completa de Siniestro. Material humano capaz de resistir el impacto emocional de un funesto accidente ferroviario, de sobreponerse al fuego y al petróleo. Aunque la asunción de la tragedia como seña identitaria y la pasividad de las instituciones pueden generar una atmósfera de peligrosas evocaciones líricas, semejante a la que se apreciaba en el Nueva Orleans post-Katrina, donde los habitantes luchan por despojarse de los tópicos que desde otras geografías lejanas algunos pretenden imponer para perpetuar la aprovechable imagen de territorio herido. Un Macondo sobre el que proyectar decadencias y cataclismos.

Lo cierto es que en las biografías de las víctimas de los incendios identifico peripecias vitales que me suenan, hábitos que me resultan familiares, tradiciones que comparto. Personas a las que uno tiene en mente cuando alguien despliega un mapa de la Península y te pide que señales con el dedo dónde se ubica tu hogar. Como Marcelino, de 78 años, que murió porque trató de salvar a sus ovejas. Dicen que salió corriendo, "sin bastón", para humedecer el terreno. Galicia ardía y su población estaba levantada. Atacada. Por eso algunos ni siquiera necesitaron el bastón para ir a proteger la tierra. Nuestra tierra. Cuyos vecinos merecen la misma atención que cualquier otro Volk, sin la necesidad de ser abordados a través de un incomprensible realismo mágico.