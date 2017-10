Baiona Bay go to Lavadores

Quinta noche alemana ¡buf! - No sé si bebí más burbujas atlánticas que las debidas porque luego me puse a escribir y conté que me iba a entrenar para la cena anual de comida alemana que hace el Soutomayor (Manuel Núñez) el día 15. Pero, ¡qué día 15, si es hoy mismo, y no me da tiempo a entrenar para hacer frente a cervezas, 4 tipos de salchichas, hamburguesas, tarta de carne con huevo frito...!

Hoy me siento ante el ordenador en la amanecida con los de Baiona Bay. Bueno, no me siento con ellos porque son 24 cuando están todos sino que los oigo como música de fondo. La cosa es que me llama Eduardo Fernández, presidente de la Asociación de Lavadores, recién recuperado de un achaque que le tuvo unos días en el hospital lo que le impidió divulgar adecuadamente la buena nueva a sus socios y demás: ¡Hoy sábado, actúan los de Baiona Bay en el auditorio de la asociación vecinal de Lavadores a las 8 de la tarde! Once voces, nueve guitarras, tres bandurrias y un laúd si están todos. Oye, socio, si vas, aunque no lo seas, puedes oír de todo, desde Un canto a Galicia a Negra Sombra o Agárrate fuerte a mí, que para eso están Luis, Guillermo y Paula a las bandurrias; Celso, Guillermo, Moncho, Ana, Mary, Ana, Antonio, Viñas y Plácido a las guitarras, a las voces Carmen, Ana, Kiko, Manolo, Chinto y Blach y Simba con el laúd. Id y divertíos.

Pepe, cofrade del Desarme

No va a estar en Lavadores hoy Pepe Cadavedo porque le nombran en Oviedo Cofrade del Desarme, de lo más de lo más de las fiestas gastronómicas allí, entre garbanzos con bacalao y espinacas, aunque a él no le gustan, y callos, que mata por ellos. El lunes presentó en el vigués Círculo de Empresarios sus Recetas de nuestros restaurantes, esa publicación anual en la que bate el Guinness de los libros con fotos en que aparece el mismo autor, aunque esta vez casi le supera el director de Onda Cero Galicia, Miguel Ángel Novoa. Mucha gente en el bautizo como el alcalde Caballero o el ex Manolo Soto, Juan Pedrosa, Miro Carballo, Llano de la Concha...

Nos fuimos a una Favela

Me dolía un pie, me fui a mi médico y me dijo: "Bueno ¿y qué?". "Hombre -le respondí- dice Google que si te duele largo tiempo consultes a tu médico por si es de circulación". Le oigo decir: "Me cago en San Google... eso es un problema articular. ¿Sigues corriendo en el gimnasio? Pues deja de correr por un tiempo. A tu edad, ¿crees tener derecho a que no te duela nada? Hala, a pasear por ahí, cariño". Como tenía bien las transaminasas, colesterol y demás familia, y la próstata como la de un niño, como el caballo de Espartero, me fui a celebrarlo con Jaime Capitán a A Favela, y tras besar a Lola, que está igual de guapa, nos tomamos cada uno un pollito tomatero a la brasa con sus arroces, patatas y ensalada. Bueno, a veces también vamos a un acto cultural , no todo es comer.

Los postres de Mercedes

No pedimos postre porque quise que probara los dulces de membrillo y manzana que me envió Mercedes Castro, sí, mujer, la que fue subdirectora del colegio Peitieiros, que ahora, jubilada en Gondomar, vive feliz con sus cultivos y sus conservas artesanales, y nos hace felices a algunos cuando nos regala su amor con unos tomatitos, unas mermeladas... Para redondear, le abrí a Jaime una botella de vino espumoso Etra, un extra brut de las bodegas Eidosela de Arbo, burbujas del Atlántico. Y colorín colorado...

