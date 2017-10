A la vista de las cifras que el ministro de Economía ha expuesto sobre sus previsiones para 2018, y los precedentes de seriedad y acierto de su señoría en previsiones anteriores, tanto de vacas flacas como rollizas, convendría recomendarle a sus colegas de aquí que se vayan poniendo las pilas y hagan sus propios cálculos de la repercusión en este antiguo Reino. Porque aunque la gestión gallega en ese terreno ha mejorado desde que Fernández Currás se fue, tampoco los balances son como para echar cohetes y sentirse, sus autores, merecedoras de un Nobel.

Se citan los cálculos propios una vez que los ajenos -pero "amigos"-, hablan ya de un bajón de ingresos entre 13 y 18 mil millones en ingresos -si la insurrección de Cataluña se mantiene-, y eso quiere decir más déficit y la posible presión de Bruselas; los perjudicados serán todos, aunque no por igual. Y en ese marco tampoco hay que ser un profeta para suponer que a Galicia le toque si no la peor parte, desde luego ninguna de las mejores. Y como la experiencia demuestra que para esas circunstancias hay que estar preparados, más vale empezar a tiempo.

Ya puestos a prevenir -que si si hace bien puede evitar algunos males y reducir otros- tampoco estaría de más tener presente que en la futura reforma de la Constitución se incluyan en los nuevos textos, cláusulas o definiciones que aparte de romper la solidaridad, supongan desigualdad para aplazar otros cuantos años -pero no más- la repetición de lo de Cataluña o algún brote nuevo, que nunca se sabe. Y no se trata de ejercer de agorero ni de oráculo de desgracias: es que la memoria funciona y siempre recuerda que lo que se aparca no se resuelve sino se aplaza.

Es por eso también por lo que se reclama una previsión, aún más desfavorable para Galicia cuando se aplique, si se aplica, el artículo 155 de la Constitución que posibilita la suspensión de la Autonomía catalana. Una hipótesis que enturbia el espíritu poco batallador del señor Rajoy ante la posibilidad de desórdenes públicos y la condena de organismos tan defensores de los "derechos humanos" que confunden las decisiones de los jueces con las del gobierno y optan, como en Venezuela, por mirar para otro lado cuando las primeras no existen y sólo valen las segundas.

En fin, que los cálculos que se piden deberían incluir también esta lista de daños colaterales junto a los directos en la economía de todos para tomar medidas y prepararse. Algo que habría de ser también de la esfera de la Iglesia española, que no sólo acoge a cardenales, obispos y sacerdotes catalanes como si fuesen mártires de "Nerón" Rajoy, sino que protegen a sus curas como en los tiempos de los "rabassaires" contra Napoleón. Porque ahí se habla mucho de la ley de Dios, pero poco de la civil, y así les va a bastantes de los que creen en ambas.

¿ Eh??