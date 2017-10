Ao pé dos cabalos, lume ou qué?

Certamente, o que estamos a vivir estes días tristes de impotencia e tristura, nos que xa tan so nos queda dicir, coa alma desgarrada, "choro porque non caben máis bagoas no meu corazón", é cando menos desconcertante, descorazonador e triste, moi duro de asumir e calar.

Por qué alguén é quen de prender lume e asolar a súa terra? Plantar aquí e alá dun xeito organizado e criminal lume escápase á comprensión e ao raciocinio de calquera persoa de ben, ou simplemente capaz de sentir aínda que sexa minimamente un sentimento de admiración, agarimo e tenrura polo seu país, xente, lugares, montes, vales. Mudar violentamente co lume o verde da vida polo negro das cinzas, quizabes para sempre, resulta para min e penso que para a inmensidade das persoas coma min, invisibles, caladiños, xente das rúas, persoas de a pé que tan so procuran vivir a súa vida, sen molestar e soñando deixar unha pegada agarimosa no recordo dos que algunha vez nos coñeceron, é como mínimo inxusto, irracional, un atentado á sensibilidade e a tolemia dos que son asasinos, terroristas, inimigos da vida, simplemente inhumanos bestas feroces que non teñen lugar nin cabida ao noso carón.

A fe miña que hai moito para falar, sen dúbida que si: A inexistente política agraria da nosa Xunta e os seus responsables. A irresponsabilidade dos que lexislan en favor dos dos poderosos, sempre movidos polos intereses económicos máis ou menos agochados no ben común, e ao amparo da lei, os políticos e o poder dos cartos, sen pensar nas consecuencias futuras, nin no porvir, ou herdanza que imos deixar aos nosos fillos, en forma de eucaliptos, desertos e montes baleiros. A loita desigual da ecoloxía, defensa da natureza fronte aos intereses espúreos dos cartos doados, e o enriquecemento rápido. Dende logo, habería que falar do envellecemento da poboación, do despoboamento do rural e o abandono da nosa forma de vida, o cambio de hábitos e formas de manter esa dualidade home-entorno natural nun precario pero natural equilibrio. Temos a obriga, se queremos reverter o cambio climático, a desertización progresiva do noso planeta, a contaminación dos rios, e mares, as fontes secas, os regatos envelenados, de dicir dunha vez por todas basta xa!, nunca máis! E saír das nosas cáscaras de noces, sacar as nosas cabezas dos buratos onde as temos metido, porque non queremos ver, nin escoitar, nin saber o que estamos a facer entre todos, para loitar contra estes todos inimigos da VIDA, así con maiúsculas.

Agora de novo falaremos de culpables: Incendiarios, pirómanos, a cadea de acontecementos e fenómenos atmosféricos, seca, vento, imprudencias, asasinos organizados, políticos corruptos e ineficaces, demagogos que buscan sacar réditos politicamente á dor, á destrución, á morte, moito me temo que logo: Pasou o día e pasará a romaría, e nada nin ninguén vai tomar medidas para reverter esta desfeita. Aínda queda tempo? Quen sabe! Moito me temo que non, e imos camiño de ter o Sáhara alí mesmiño nos Ancares e Piornedo, abrindo a porta.

Ogallá sexa un esaxerado, ogallá sexa un pasmón, que non sabe de nada. Ogallá non o vexan os meus ollos, despois xa para min tanto terá. Entre tanto berro nunca máis! con todas as forzas dos meus pulmóns cheos de fume, ao pé dos cabalos.