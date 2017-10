"Al rojo vivo" x 3

1. No es la primera vez que nuestro país afronta momentos de trascendencia histórica. España ha sufrido etapas duras que hemos superado con esfuerzo, manteniendo la calma y, sobre todo, no usando jamás la frase "desescalar la tensión". Debemos abrir vías de negociación y diálogo, todas cuantas podamos, tomando como única condición previa no usar la frase "desescalar la tensión". Quizá los tertulianos de "Al rojo vivo" podrían empezar a dar ejemplo evitando este uso que hace que la semántica y la sintaxis queden en suspenso a la vez. No sé si la aplicación del 155 logrará reducir la tensión. Lo que no va a ayudar a reducir la tensión es referirse a reducir la tensión mediante una pedantería tan incorrecta como "desescalar la tensión".

2. No cuchicheéis. No cuchicheéis, carajo. ¿De verdad no os lo ha dicho nadie? Se os oye todo el rato. En cuanto se nos ofrece un plano corto de un tertuliano o de un invitado respondiendo, comienza a oírse de fondo "pisipisimisimisipisi". Secretitos al oído son de mala educación. Al principio yo creía que lo hacíais únicamente durante las intervenciones que apoyaban al PP para conseguir que los espectadores no les prestáramos atención. Pero no, lo hacéis por igual a todo el mundo. Los espectadores nos distraemos; nos interesa más entender el cuchicheo que la opinión previsible del político de turno. Cristina Pardo, bah, no cuchichees mientras hablan otros, mujer. Ferreras, no cuchichees o manda callar a los que cuchichean a tu lado.

3. Ah, y tú, sí, tú, Ferreras: descansa. Des-can-sa. No hay excusas. Sabemos que quieres aprovechar esta crisis para ingresar en el libro Guinness bajo la categoría "persona que más horas ha estado en directo en toda la historia". Pero no. No es opinable. Es una orden del doctor. No hay "es que..." que valga. Cristina y tú, una semana de cura de sueño. Prescripción médica. Anda que no tiene banquillo laSexta... Lo que nos faltaba ahora es que os dé un pachungo en directo, y Bernat Dedéu y Xavier Sarda se pongan a discutir sobre quién es el culpable.

