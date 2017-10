Spanish Fly

Para los que leyeron Sexo, mentiras y Hollywood, el libro de Peter Biskind sobre el auge del cine independiente en los años noventa, Harvey Weinstein, antes del escándalo, ya era un personaje siniestro, ajustado al arquetipo de magnate cinematográfico sin escrúpulos, capaz de destruir a cualquiera que se cruzara en su camino. Pero aquella crónica se limitaba al terrorismo laboral, típico del paisaje selvático hollywoodiense, donde unos depredadores recorren las avenidas de Los Angeles ante las miradas de unas víctimas que asumen con resignación el darwinismo exigido por la industria. El productor ( Pulp Piction, Shakespeare in Love, Gangs of New York) amenazaba a sus empleados, imponía la ley del silencio y elaboraba listas negras, comportándose como un orondo y caprichoso mafioso bajo cuya tiranía, eso sí, numerosas estrellas medraron. No resultaba difícil imaginarlo en albornoz paseándose por la suite de un hotel de Beverly Hills dando voces por teléfono y tirando su vaso de Blue Label contra la pared tras recibir una noticia indeseada.

Después de que varias mujeres, primero en The New York Times y luego en The New Yorker, acusaran a Weinstein de abusos sexuales y violación, un reportero del Huffington Post, Jason Cherkis, se puso en contacto con Biskind para preguntarle cómo era posible que en un ladrillo de más de 500 páginas dedicadas fundamentalmente a la historia de Miramax y empapado de rumorología no se mencionaran dichos testimonios, los cuales eran algo más que un secreto a voces. Biskind respondió que si hubiera escrito sobre ellos habría "distorsionado" la obra convirtiéndola en un libro exclusivamente sobre Harvey. "Tienes que elegir. No puedes cubrirlo todo". Cuánta razón tiene el autor al advertirnos de que la verdad puede transformar el sentido de un reportaje. No es lo mismo la brutalidad ejercida en los negocios que el abuso sexual como método de contratación. Aunque en ocasiones ambas se entremezclen. No es lo mismo empezar un capítulo explicando "cómo Harvey hizo llorar a Uma Thurman y volvió loco a Martin Scorsese" que iniciarlo con una breve introducción sobre cómo "Harvey obligó a una joven actriz a practicar sexo oral". Lo que no parece aceptable es que sea esa la razón por la cual un periodista decide no investigar ciertos asuntos. Weinstein, quien ha recibido más agradecimientos que Dios (el hacedor del universo, se entiende) en la historia de los Oscars, sobrevivió profesionalmente a Sexo, mentiras y Hollywood, pero no pudo resistir el impacto de los reportajes del Times y The New Yorker, los cuales asimismo pusieron al descubierto una miserable complicidad colectiva. Complicidad que no solo se extiende a los hombres que permanecieron en silencio cuando el periódico británico The Guardian, una vez publicadas las acusaciones, pidió comentarios al respecto.

Esta vez no es Bill O' Reilly o Roger Ailes, todopoderosos de la derecha rancia, a quienes es más fácil dibujar portando una guadaña. O Donald Trump (sobre este ya está dicho casi todo). Ahora es un destacado miembro del establishment progresista, un hombre que ha realizado significativas donaciones a las campañas del Partido Demócrata, incluidas las de Hillary Clinton y Barack Obama. El arte, el cine, el entretenimiento. La fábrica de los sueños. Pero qué sueños y a qué precio. Una decepción, dicen algunos. La misma que sintieron otros cuando se descubrió que Bill Cosby drogaba a las mujeres para mantener relaciones sexuales con ellas. Y uno repasa la hemeroteca y se encuentra al cómico conversando alegremente sobre el delito, también material de sus monólogos, con Larry King, a quien eso de poner una pastilla en una copa de una chica le hacía muchísima gracia. "Spanish Fly", la llamaban. Weinstein cayó por un artículo en un periódico. Ningún hombre lo denunció. Permitieron a un violador campar a sus anchas solo por considerarlo "uno de los nuestros".