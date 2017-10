Ahí os queremos ver, fuerzas vivas

CRUCEROS Y CRUCERISTAS

Por fin llegó el primer barco crucero turístico a Marín y, por lo que sabemos, quienes están implicados en esta historia, han quedado muy satisfechos de la experiencia por lo que no se puede descartar, ni mucho menos, que en el futuro próximo vayan acercándose a este puerto más tráficos de este tipo que siempre son muy interesantes. Ya sabemos que los turistas recalan donde atraca el barco y, muchas veces, la mayoría de ellos traen ya programadas sus excursiones del día por lo que, nada más poner pie en tierra, toman autobuses para viajar a otros puntos de mayor interés, como es el caso, por ejemplo de Santiago de Compostela, en nuestra Comunidad Autónoma o, ahí al lado, la mismísima Pontevedra que cuentan con reconocidos atractivos más o menos justificados, menos o más "trabajados", que cada quien debe saber muy bien lo que hace. Que las empresas de cruceros empiecen a tener en cuenta el Puerto de Marín es una excelente noticia porque, en principio, y si no le cambian la verdadera denominación de la rada, pondrán el nombre de Marín en un ámbito económico importante. Otra cosa será que en Marín haya ideas y quien las promocione para atraer, si no a toda, sí a una parte de los turistas y tripulantes de los buques que vayan llegando si se consolida este incipiente interés. Y ahí tendrán que jugar juntos administraciones, asociaciones y particulares con ideas y ganas. ¿Difícil?... Pues sí

PINGA-PINGA