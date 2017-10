El Festival de Outono de Lalín reflexiona sobre la situación del sector coral en Galicia

El Festival de Outono, que organiza la Coral Polifónica de Lalín, celebra mañana su tercera jornada. El evento lleva por título "Xornada de reflexión sobre a situación do mundo coral en Galicia" y dará comienzo a las 10.30 horas con la recepción a los participantes. A las 11.00 horas está prevista la ponencia "A situación dos coros no entorno educativo" a cargo de José Antonio García Mato y Bea Alonso. A las 12.00 horas está programada la conferencia "A música galega actual no repertorio coral", que será impartida por Manuel Abraldes y Ramón Bermejo. A las 13.00 horas será el turno de Su Garrido y Ugia Pedreira con la charla "O coro como elemento de integración social". Después de la comida, la organización ha programado tres charlas más: "Un proxecto de referencia en Galicia: Proxecto Vocal A Vila, de Ponteareas" (16.00 horas), "Importancia da figura do director nun proxecto coral" (17.00 horas) con Julio Domínguez y Fernando Briones, y "Novos horizontes para a aprendizaxe da técnica vocal" (18.00 horas), a cargo de Robert Sussuma. Tras las conclusiones, a las 20.00 horas, está programado "Unha viaxe coral pola poesía, tradicións e interculturalidade" bajo la batuta de Julio Domínguez, en lo que pretende ser una reunión del coro. La próximas citas del Festival de Outono serán el domingo, también en el Salón Teatro, con la actuación del Coro Aleceia de Teo, a las 19.00 horas, el día 22, de 10.00 a 14.00 horas, con el curso de técnica vocal de Begoña Lorenzo, y la actuación, a las 19.00 horas, de la Coral de Lalín y el Coro Luis Areán, que pondrán el broche de oro musical al festival.

Kubo y Dilema amenizan las fiestas otoñales de Filgueira

La parroquia de Filgueira organiza mañana una verbena nocturna para recaudar fondos para las fiestas patronales de verano. El evento lúdico contará con las actuaciones de las orquestas Kubo "con el mayor escenario de Europa" y Dilema, de Lalín. La fiesta cuenta con campo cubierto de carpa y pulpeiro para repartir raciones entre los presentes a esta fiesta otoñal.

iLMaquinario estrena en Lalín su performance Resaca

La compañía de teatro iLMaquinario presentará esta noche, a las 21.30 horas, en el Salón Teatro de Lalín su nuevo montaje titulado Resaca. Ana Carreira y Tito Asorey encabezan un montaje cuyo elenco está formado por los cofundadores de la compañía, Melania Cruz, Fernando González, el lalinense Fran Lareu y Laura Míguez, al que se suma el músico y actor Vadim Yukhnevich, y la ayudante de dirección María Peinado Casal. Con esta obra, iLMaquinario consiguió el salto internacional, actuando en el prestigioso Théâtre des Abbesses de París dentro del Festival Chantiers d'Europe, en el pasado mes de mayo. Resaca es un espectáculo multidisciplinar en el que el teatro conversa con la performance, la poesía, la narración oral y la música en directo para tratar de recomponer la vida de Álex, una persona común recientemente desaparecida. Su estreno oficial tuvo lugar en Ourense el pasado 26 de enero.