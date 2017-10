Vitín y su rubia Madonna

Hoy ruego a los amigos que no me llamen entre 12 y 2 porque me voy a los actos con que la Guardia Civil celebra a su patrona en su acuartelamiento, y sabe Dios si iré hasta a la Misa para ver si se produce un milagro y me da luz para entender el espectáculo secesionista. Llamé a mi amigo el fotógrafo Vitín de las Heras para ver si venía pero me dijo que no, que él era un anarquista amable y no tenía ni Dios, ni amo ni patrón ni, por supuesto, fronteras nuevas. Es que Vitín acaba de inaugurar una exposición de fotos sobre Madonna en el café Detrás do Marco con lleno de público. Yo recuerdo aquel año de 1990, un cálido 29 de julio, en que estábamos los dos en Balaídos. Actuaba ese día ante unas 20.000 personas la reina del pop, Madonna, y Vitín la asedió con su cámara. Unas 20 imágenes de ese momento las podréis ver (y comprar) en la exposición "Gracias por venir" que os espera en este café. Y vaya fiestón para inaugurarla. Yo vi por allí a políticos que aprobaron el concierto de Madonna como Manoel Soto y Santomé; artistas como Sardiña, Marcos Puhinger, Marcos de la Fuente y su Vanesa Álvarez, que hace poco presentaron el festival de poesía Kerouac en New York, Ashville y Steph Lamas llegados de exponer en Los Ángeles, María Llauger, o fotógrafos como Pattie Sherny, Jorge Lens, Alfonso Marcet, Matilla, Landín...

Welcome, Ateneo de Vigo

Solo tenías que cruzar la calle Londres y, enfrente del café Detrás do Marco en el que inauguraba Vitín de las Heras, estaba el auditorio del museo Marco en el que se presentaba públicamente, con un lleno arrasador, el Ateneo Atlántico de Vigo. Y no voy a mentir, fui ahí a la hora en que ya estaban en el bar del museo, que es la mejor hora, que también estaba a tope y en el que estabas muy a gusto con la actuación de un joven y admirable grupo de jazz del Conservatorio de Vigo. Vi por allí o creí ver a gente como el escritor Manuel Forcadela, la periodista María Xosé Porteiro, el sindicalista Emilio Fernández Zunzunegui, profes como Ana Fresco, Xosé Carlos López Bernardez, Nacho Pérez; abogados como Matías Movilla, a lingüistas como Marta Souto y, en fin, a otros como Anxo Cabada, presidente del asunto, Morris Durán, Xina Vega, Antón Bouza, Victoria Besada, Xosé Luis Mateo, Iria Sobrino... Bueno, no sé si habré puesto a gente de la inauguración de Vitín en la del Ateneo o al revés. Pronto estrenará el Ateneo su primer debate, y creo que va a ser sobre el futuro del Museo Marco. Pues va a ser caliente...

Con gusto en Casa Luisa

Y comí el otro día con Amparo la de Villar y Natalia la de Rodríguez en Casa Luisa, ese restaurante que tutela Eduardo Alfonso Varela en Areal, 9, ahí pegado a la Comandancia, en donde los guisos de pescado y salsas son una bendición de Dios. Nosotros no sé si tomamos un coruxo o un sanmartiño pero estaba estupendo y tuve que felicitar al patrón del lugar. Sí, Eduardo, al que muchos conocisteis en Apetesfra a finales de los años 70, antes de que fuese a la mili, luego anduvo de aquí para allá, embarcado, en la zapatería de la calle Real de los abuelos (¿no os acordáis de Mercedes "Estrella" y José Varela?)... Yo creo que Eduardo fue el pionero en la provincia en montar chiringuito serio a pie de playa, concretamente en la de A Xunqueira de Moaña, pero también tuvo la antaño prestigiosa Casa Otero de Teis durante 8 años. Por fin, en 2005 cogió esta Casa Luisa, donde regala su buen humor y cobra su buen trabajo.