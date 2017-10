Reflexión sobre conductas

Soy un vecino de Agruchave, parroquia de Donramiro, que, viendo un artículo publicado recientemente en este diario, donde se podía leer la solicitud de servicio de saneamiento en varios lugares de distintas parroquias de este municipio, por parte de quien nos representó no hace muchos años, he de hacer reflexión de que me sorprende, aun siendo lógica la reivindicación, no la hubiera afrontado en su momento con total entrega.

El citado servicio, pese a haber sido demandado por los vecinos de este barrio, durante años y ante distintas corporaciones, incluida la actual, observamos que no se nos tiene en consideración, más bien nos consideramos unos desconocidos, salvo a la hora de recoger nuestros impuestos.

Otro servicio igualmente preocupante, y del que también ante varios regidores hemos hecho reiteradas peticiones, es la existencia de una vía en cercanías de la N-525, antigua carretera nacional, a día de hoy de poca usanza, utilizada solamente para acceder a dicha nacional, con bastante riesgo, por cierto, ante la existencia de una curva peligrosa, pudiendo hacerlo con total seguridad por la rotonda existente en el mismo lugar; dicha vía se transforma con reiterada frecuencia en pista de carreras, convirtiéndose en un riesgo para las personas que transitan por la zona. Pensamos que tal vez debieran considerar la petición formulada a lo largo de muchos años y corporaciones de distinto signo, el cortar el acceso a la N-525 por ese punto y en su lugar hacer una pequeña área recreativa con bancos para mayores y algún elemento para que jueguen los niños, que Agruchave también los tiene.

Ante la falta de atención a nuestras demandas y que, de no tenerse en cuenta nuevamente, me llevaría a pensar en proponer a los vecinos, eso que está de moda sobre todo entre los peques, la proclamación de la República Independiente de Agruchave, pudiendo así gestionar nuestros impuestos y llevar a buen fin las referidas peticiones.

P.D. Pensando en el medio ambiente, no estaría de más la ubicación de un contenedor para el cartón, petición igualmente formulada en varias ocasiones y sin resultado a día de hoy.