No me pasará

No te lo contaría si creyese que existe alguna posibilidad de librarse del engaño. Pero no lo es, al final todos caemos en ese "a mí no me pasará", en esa trampa.

Te mirarás al espejo y no te gustarás y desearás por algunos segundos ser otra persona cualquiera. Sin embargo, llegará un momento en el que buscarás desesperadamente esa imagen de ti que tanto despreciabas y se habrá ido.

Vivirás muy deprisa pensando que eres consciente del privilegio que suponen cada uno de esos minutos y en cambio, cuando hayan pasado y los recuerdes, lamentarás no haber estado más presente.

Querrás a muchas personas y se lo dirás, pero cuando no estén, la verdad que les hayas dicho nunca te parecerá suficiente.

Criticarás a los que no dicen ni hacen lo que tú crees firmemente que habrías dicho y hecho en su lugar. Juzgarás con crueldad errores ajenos aunque no te incumban ni te rocen. Sin embargo, con el tiempo, harás y dirás exactamente lo mismo que criticabas y te parecerá perfectamente lógico y razonable.

Pensarás durante un montón de años que eres demasiado joven para casi todo lo que quieres hacer, hasta que un día esa justificación temporal se torne en un lamentable, soy demasiado mayor para...

Omitirás algunos por favor, gracias y lo siento, quizá por orgullo o porque claramente se sobreentendían según tu contexto. Pero al final de ese camino verás a personas que ni entendieron ni sobrentendieron nada y que sólo echaron terriblemente de menos oír esas palabras.

Estas son algunas de las mil trampas que encierra el tiempo, ese mismo tiempo del que ahora mismo podemos sacar ventaja.

*Abogado