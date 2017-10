Santomé de Piñeiro, capital de la sidra

Una buena ocasión para celebrar todo lo dicho anteriormente es hoy, precisamente, en la fiesta de la Sidra y la Manzana de Santo Tomé de Piñeiro. Atrás quedan ya los sinsabores de la suspensión de la carrera Pinga-Pinga que, por el desentendimiento de sus organizadores con los "propietarios" del campo de fútbol de Santomé no se ha podido celebrar y ayer tarde, primera jornada, la fiesta se quedó "coja" por esta circunstancia. Según parece, ya hay un cierto entendimiento para que no vuelva a ocurrir en próximas ediciones lo cual es deseable y esperamos que se consolide cualquier iniciativa al respecto. Pero la realidad es precisamente, la fiesta en sí que tiene en la jornada de hoy su día grande. Miles de litros de sidra de manzana recién exprimida y puestos de productos derivados y relacionados con la manzana en sí, esperan la llegada de los miles de visitantes que hoy se acercarán a Santomé para vivir la jornada en la que no faltarán las actividades propia de la fiesta y sobre todo esa demostración de arte equino que tanto gusta a los aficionados al mundo caballar. Y el pregón del evento contará con Aarón González, un joven maestro que compagina su labor docente con el deporte del boxeo que le ha llevado este año a la cima del éxito, no en vano es flamante campeón de España en su especialidad. Buena jornada para disfrutar en esta parroquia.

