La mañana después del relato

De los diversos bulos que circularon por las redes sociales el pasado 1 de octubre cabe destacar una fotografía donde aparecía un grupo de manifestantes enfrentándose a la Guardia Civil mientras una enorme bandera independentista se elevaba milagrosamente hacia los cielos. Todo era auténtico salvo una cosa, la estelada, que fue incorporada a través del Photoshop para proporcionarle al acto heroico el ingrediente estético necesario. Esa imagen manipulada, "de Pulitzer", como dijo un observador apresurado antes de que se descubriera la falsedad, cuya reminiscencia épica nos traslada a las obras pictóricas de Delacroix y a la batalla de Iwo Jima, resume con irónica precisión gráfica el indiscutible éxito que los soberanistas obtuvieron aquel insólito día en que muchos presenciamos estupefactos cómo una sociedad se partía en dos mitades irreconciliables. Podría interpretarse ese retoque digital como la metáfora del referéndum fallido, para el cual el Estado se tenía reservado el papel de villano trasnochado, haciendo de sí mismo en tiempos pretéritos, y así ofrecer a los catalanes más jóvenes la oportunidad de correr delante de los grises al tiempo que sus dirigentes acudían a votar comparándose con la mismísima Rosa Parks, heroína estadounidense de los derechos civiles que convendría mantener al margen de ciertas analogías.

Que la bandera estuviera allí o no importa bastante poco. Como tampoco importan los hechos, ni las leyes, ni la corrupción, ni los derechos de los trabajadores, ni los recortes, ni la Unión Europea, ni tan siquiera la izquierda o la derecha, mientras uno sepa a qué tribu pertenece y quiénes son sus enemigos. Especialmente relevante es esto último. La identidad negativa. El odio hacia el otro. A los españoles, unos irremediables fascistas. A los catalanes, unos desagradecidos traidores. Y peor son los equidistantes, que desobedecen las señales impuestas por la geografía. Apenas queda espacio en la emergente nación para aquellos que, como Isabel Coixet, por no sumarse a los fanáticos en sus reclamas, tienen que soportar insultos de los vecinos que demandan "pacíficamente" limpieza de sangre. Lo cierto es que este Gobierno, con un presidente al que no se le vio nunca pronunciando un discurso sobre la cuestión más allá del célebre "hacen cosas", solo apareció en Cataluña para confirmar torpemente la actitud autoritaria que los secesionistas le atribuyen, encomendando a los efectivos policiales una misión difícil de desempeñar sin aplicar un mínimo de fuerza física.

Ahora bien, este proceso de pretensiones democráticas, el cual parece llegar a su fase final entre lágrimas de futbolistas, amenazas a reporteros y huelgas generales convocadas desde el poder, ha sido teledirigido por unos políticos que, en una maniobra eficaz pero políticamente irresponsable, pusieron sus intereses partidistas por encima de todo, incluso de los ciudadanos, quienes ahora están sufriendo las consecuencias del antagonismo cultivado. Puede que para algunos esta crisis institucional no sea más que la consumación de un antiguo sueño legítimo, esa república anhelada que Joan Tardà decía imaginar para sus hijos y que ahora, gracias a una tormenta política perfecta, se sorprende a sí mismo observándola advenir con efervescencia; una reivindicación, "el derecho a decidir", expresada durante los últimos años en las calles, que el parlamento autonómico, silenciando a las minorías, quiso materializar a pesar de las conocidas decisiones judiciales.

La pregunta que uno se hace en la distancia, con el sosiego de quien no vive en las trincheras, es si merecía la pena fomentar de tal forma la crispación y conducir a la gente hacia extremos de resonancias tragicómicas, perpetuando una idea estereotipada y unívoca de cada pueblo, aun a riesgo de erosionar la convivencia. Si hacía falta llegar tan lejos en el desafío cuando, de acuerdo con los propios adalides del independentismo, el futuro es incierto y las promesas probablemente acaben siendo incumplidas, lo que dejaría a miles de personas desilusionadas con una mirada de resentimiento no dirigida hacia el Gobierno central sino hacia España, territorio poblado no solo por franquistas. Resulta que, además de poder votar, se trataba de "ganar" un relato, divulgado a través de las redes sociales gracias a la voluntaria o involuntaria ayuda de la prensa internacional, hacia donde el nacionalismo se lanzó en busca de editoriales favorables. No las encontraron. Pero a cambio obtuvieron al Estado entregándose como un Goliat resurgiendo del NODO. Si la proclamación unilateral de independencia se produjera, acabaría por fin el relato y aparecería la prosaica realidad. Con la que muchos ya no cuentan porque, en nuestra era, los datos son discutibles, la historia se reinicia cada día y las emociones, como las banderas, pueden ser manipuladas en postproducción.