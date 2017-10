Pedro Solveira, trabajo, pasión e infinito

Estas líneas son una recopilación escueta de pensamientos, escritos, conversaciones y recuerdos.

De lo que algunas veces nos acontece en la vida sin sentido pero que logra llegar a él cuando menos lo esperas.

La madrugada en la que decidiste no despertar cruzaba el viejo puente hacia Portugal. Pero esta vez me detuve dentro e hice una foto buscando la arquitectura infinita, ¿casualidad?

Ahora los recuerdos nos golpean una y otra vez cual martillo que quiere forjar. Cuantos y cuan bellos son.

De las mesas llenas de apuntes, suelos cubiertos de recortes de infinidad de materiales y, por supuesto "¿Papá, donde hay un lápiz? -Debajo del papel que tienes a tu izquierda". Era tu desorden ordenado.

De los proyectos aparcados para ser retomados una y otra vez a la espera del soporte ideal, de la textura definitiva, del color específico. Planos a escala real elaborados de la nada con cientos de papeles unidos por un simple celo, miles de fotocopias y papeles de calco, cientos de restos de lápiz que pisábamos con los pies descalzos.

De tus talleres donde se agolpaban una obra detrás de la otra, metal, madera, metacrilato, plástico. Mineral convertido a polvo con el molinillo del café, oxidación forzada del acero con agua de mar, arena de playa convertida en piedra preciosa, botes y botes de pinturas, otras tantas que creabas tu mismo. 60,80 un metro, la ecuación mágica que resolvía los escuadros de la obra de mayor tamaño y, con el abuelo siempre en las conversaciones del taller, con la música siempre acompañando, a cada instante. Ahí se te veía disfrutar.

De las tertulias, tus reuniones de los jueves, domingos donde no se cocinaba porque siempre venia alguien con algo y, ¡cómo no! manteles superpuestos para la mesa del roble de la Tarela, con los más grandes sentados a ella, horas y horas de conversación que nunca eran en vano. Y nosotros escuchábamos, aprendíamos de vuestra sabiduría, queríamos ser?

De tu carácter, ese que no te permitía dormir cuando algo tenías en mente y no cesabas hasta que fuese plasmado, a cualquier hora, en cualquier madrugada. Trabajo. Pasión que me devolvió a la vida un 19 de Marzo cuando caí al pozo, el día del Padre, el cumpleaños de Lola. ¿Casualidad?

De tu visión espacial, donde los planos se entrelazan eternamente, donde los puntos son fugas y las líneas son las sombras de los planos perpendiculares al blanco infinito. Infinito, ¿casualidad?

Qué fácil decirlo pero que complejo el hacerlo. Dejar morir cual abandono de la vida destruye la posibilidad del infinito, que nunca se ha de determinar como logrado, pues de ahí vienen los sueños inalcanzados.

Tú lo lograste, alcanzaste el infinito y nos lo mostrabas una y otra vez, dejando que nuestras decisiones nos hicieran caer para luego tener que levantarnos. Qué gran maestro, mostrabas el camino pero teníamos que recorrerlo nosotros mismos.

Vuela, vuela como tus gaviotas de dos trazos y, tranquilo Papá!, cuidaremos de tu legado, lo haremos bien.

*Hijo del artista recientemente fallecido