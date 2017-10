Si, es duro admitirlo pero, por desgracia para todos, Silleda languidece inexorablemente. Basta con hacer un recorrido por sus calles para ver casas sin habitar, bajos y locales comerciales cerrados, edificios a medio construir... y nos preguntamos ¿qué hacen nuestros gobernantes para poder paliar en lo posible este deterioro constante?

Silleda es un pueblo pequeño y desplazarse de un extremo a otro no lleva más de 10 minutos andando. Con la propuesta del gobierno actual de centralizar los servicios municipales en un solo edificio, que, además, no nos va a solucionar ni generar riqueza alguna, sino todo lo contrario, dejará más zonas muertas en el núcleo urbano. Si centralizamos todos los servicios municipales en un solo edificio promovemos que los ciudadanos se muevan por una sola zona del pueblo, contribuyendo a que las zonas más alejadas sufran desventajas económicas, además de que ésta centralización que proponen nuestros gobernantes supone una fuerte inversión totalmente improductiva.

Con un futuro a la vista, valorando la propuesta del edil del BNG sobre la realización de un parque que denomina "Parque Perfecto Pereiro", no cabe duda de que pueda resultar un poco costosa, pero es muy razonada, ya que fácilmente se entiende que con ello se busca la calidad de vida en los residentes de la villa y en nuestro concello, así como para sus visitantes y, como no, que ésta se haga mucho más agradable y placentera y que, a la vez, nos permita crear un valor añadido que pueda atraer a nuevos residentes. Debería de plantearse un serio debate al respecto y no posturas encontradas en bien de la comunidad y el futuro de nuestros hijos, nietos y demás.

Como exempresario, jubilado y vecino de este pueblo insto a que se recapacite y se valore cuales son, realmente, las necesidades del Concello y de sus habitantes, que estimo son muchas, más necesarias y urgentes que supondrían un menor desembolso económico y que reportarían más beneficios a todos.

Por un futuro mejor.