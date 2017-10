La noticia de la aprobación por el gobierno de convertir la autovía de Marín, en el tramo de la rotonda de Malvar al nudo de Celulosas, en una vía peatonal, suprimiendo un carril, y por lo tanto reduciéndola en este tramo una sola vía, ha causado una gran decepción entre los marinenses, y es la gota de agua que produce una máxima indignación entre los vecinos del Morrazo, que todos los días tienen que trasladarse a la capital, o pasar por ella, para ir al trabajo, o para realizar gestiones de todo tipo: sanitarias, administrativas, e incluso de ocio.

¡Es el colmo! Por dos motivos fundamentales, por un lado porque es un despilfarro, cuando no una prevaricación, el convertir una autovía en un "caminito de Belén", y despilfarrar el dinero que costó su construcción, y porque supone incumplir una promesa realizada por la ministra del ramo, en su momento, y porque el ministerio hace pocos días al declarar que no podía convertirse una autovía en una vía peatonal, porque lo prohibía la ley ¿Y ahora qué? ¿Ahora se puede? Pues no lo entendemos los marinenses ni los vecinos del Morrazo como de un día para otro se puede cambiar la ley. ¡Hay que ver como diariamente nos engañan!. ¿Y porque no hace lo mismo el presidente de la Xunta, con los terrenos ganados al mar por y para la ampliación del puerto de Marín?, que lleva dos décadas en los cajones de la presidencia en Santiago. Que nos lo expliquen, si pueden.

En reiteradas ocasiones habíamos expuesto que este paseo peatonal no debía hacerse a costa de suprimir un carril de una autovía fundamental para el Morrazo, y que la solución a la ansiedad capitalina de llegar en bici o andando hasta el arenal de Los Placeres, en todo caso, debería construirse volada sobre el mar, apoyándose en la autovía. ¿Es que es tan incomprensible esta solución que contentaba a todos y no perjudicaba a nadie? Pero desgraciadamente, por lo que parece, no sirvió para nada.

Si lo que querían era encrespar al personal, ¡ya lo han conseguido! ¡Bravo!. Ya veremos en las próximas elecciones quien viene a visitarnos, para pedir el voto, y ya le contestaremos adecuadamente a su tratamiento, como se merecen.

No han tenido en cuenta que unos miles de ciudadanos, como los de la capital, tiene que circular por esa vía todos los días por la tortura de los "lombos" con el consiguiente sufrimiento para sus vehículos y lo que es peor, para sus bolsillos. Y ahora se van a gastar tres millones de euros y suprimir una autovía para hacer un paseo bici-peatonal, que permítame decirlo, es una chapuza. Y los marinense nos preguntamos: ¿Y nuestra corporación que hizo?, ¿mirar para otro lado?

Los marinenses tenemos derecho a saber qué gestiones hizo nuestra corporación para impedir que semejante barbaridad se realizase, si es que hizo alguna, para devolverle, si es el caso, nuestra confianza en su compromiso con la defensa de los intereses de todos los marinenses.