¿Qué debate...?

A estas horas, y todavía sin hacer la debida digestión de un Pleno parlamentario que muy poco -o nada- tuvo que ver con su nomenclatura -"Debate sobre el Estado de la Autonomía, entendiéndola referida a Galicia como es natural-, apenas dispuso otra referencia que una polémica sobre el Estado con mayúscula de las Autonomías -básicamente la de Cataluña-, la posible reforma del Estatuto de Galicia, de dudosa prioridad para los ciudadanos/as de este rincón del noroeste. De alguna manera lo que se preveía, pero en ración cuádruple.

Ya se verá cómo termina la cita, pero a juzgar por lo de ayer, y sin presumir en exceso de análisis fino -que la urgencia no suele permitir- se puede, al menos, preguntar si a la Galicia de hoy, e incluso a la de mañana mismo, puede en verdad servirle para algo el debate, este debate, porque en septiembre subió, y no poco, el paro tras el fin de la euforia vacacional, y no hay apenas proyectos de futuro largo, que puedan hacer frente de verdad a las amenazas demográfica o de desigualdad, por ejemplo. Algo a lo que están obligados a hablar no sólo la Xunta, sino sus adversarios, una para dar soluciones y otros para ofrecer alternativas. Y de eso, nada o más bien muy poco.

(Hay sí, una política interesante de ayudas, subvenciones y rebajas fiscales para determinadas circunstancias, ayudas que sirven, pero no resuelven, y que necesitan de una filosofía de conjunto que seguramente para desgracia de los gallegos/as falta, como se ha dicho tantas veces. Y de cuando en cuando con estrépito. De todo ello se habló apenas un rato, y más por el presidente que por su alternativa, si es que la hay en singular, que no parece, o si llegara a cuajar alguna vez en plural, que ahora mismo necesitaría de fórceps y quizá ni aun así.)

Lo peor de todo, y naturalmente es una opinión personal de quien firma, es que el Pleno teóricamente más importante del año junto al de los Presupuestos Generales, apenas sirvió para demostrar otra vez que allí cada cual va con la lección aprendida en los seminarios de retórica de sus Partidos, y que los pocos que no se la saben callan para evitar la vergüenza de que se les nota por sus votantes que ni eso llegan a dominar para cumplir siquiera con lo elemental de sus promesas, o para disimular que están allí de adorno, para hacer bulto y apretar un botón, ahora que ya no se puede dar tabaco por la prohibición de fumar en el recinto.

De ahí que sea oportuno, aunque suene fatalista, preguntar si vale la pena ir allí a discutir sobre un asunto en el que Galicia no cuenta, que es Cataluña, y que además lastima sin motivo a la parte más importante del censo de este país, que se siente unido y solidario con los catalanes. Al menos con los que se dejan querer, claro, que son muchos más también de los que ahora toman las calles e insultan y acosan a sus compatriotas. Mal que les pese.

¿Eh??