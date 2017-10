Agradecemento

Como ben saben o 7 de abril inauguramos o Café Casino, un proxecto apaixoante no que confiábamos que puidera chegar a ser un lugar tranquilo e apetecible no que poder estar a gusto, un lugar que co tempo, de seguro, chegaría a ser un referente cultural. Foron cinco meses e medio de intenso traballo e esforzo por parte da concesionaria e do persoal ao servizo de cafetería, procurando ter sempre o trato esmerado e cortés que nos caracteriza, tanto cos usuarios coma cos socios e socias do Círculo de Recreo (e así me consta, pois non recibín nunca queixa algunha ao respecto). Compre destacar que o servizo de cafetería ata hai pouco, era de uso exclusivo para socios e socias do Círculo de Recreo, o que supuxo un maior esforzo pola nosa parte, un traballo arduo e concienzudo, imposible de realizar a curto prazo. Un traballo que requier de profesionalidad, dedicación e liberdade para a súa execución, o que fixo que me planteara deixalo, tanto pola falta de tempo, como polas diferenzas de creiterio existentes coa Directiva, máxime cando dito esforzo non foi nunca recoñecido pola Xunta Directivo do Círculo de Recreo, lamentablemente. Motivo este polo que quero dar por finalizada dita conexión, que será efectiva o próximo día 5 de outubro, coa entrega de chaves e firma do correspondente documento de entrega e de resolución do contrato. Agradecer a tódolos usuarios do Café Casino a confianza depositada e nós e pedir desculpas por se en algún momento non lle demos o trato amable e cortés que cabía esperar.

Sen máis, comunicarlles aos estimados clientes, que seguiremos a súa disposición para o que precisen no Café de Mili, onde serán sempre ben recibidos.

*Xerente do Café de Mili.