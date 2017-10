Los trabajos y los días

Última hora: el fraude del atún ha provocado más de 150 intoxicaciones en toda Europa, gestionar bien las pesquerías aportaría 4.900 millones de euros al PIB de la UE según el informe de OCEANA, comienza la cosecha algodonera, polémica por la quema de la paja del arroz, vendimias en Cariñena y Rioja Alta, turismo rural en Alhama de Granada. ¿Notan algo extraño en la selección de las noticias más importantes?

Volvamos a intentarlo con los titulares de la semana pasada: pacto europeo para desarrollar la economía circular que ya se aplica en nuestro sector primario, comienza el verdeo con frutos mermadísimos por la sequía y el calor, investigación de EE.UU. a las importaciones de aceituna negra, retos y avances en la cría de pollos, los apicultores declaran la guerra a los abejarucos, lecciones de podología para el cuidado de vacas, paseo por la "Ruta de los Vetones", en Ávila.

En efecto, todos son asuntos que afectan directa y esencialmente a lo que somos (quien no lo crea así debería tentarse las ropas y revisar el suelo que pisa). Pero en ellos no aparecen por ningún lado las palabras "procés soberanista" ni "desafío independentista" que inundan todos los informativos. A lo mejor no es que los informativos que vemos adolezcan de un empacho soberanindependista burgués, sino que sufren una carencia de tierra sobre la que pisar, trabajar y vivir, una tierra de verdad que se toca y mancha las manos.

"Agrosfera" (aquí y allá en La 2 y el Canal 24 Horas) es el informativo refugio para quienes necesiten guarecerse. Capraespaña en Talavera y Conferencia del Atún en Vigo. Envasadores y exportadores de aceite de oliva virgen extra diseñan un nuevo sistema de analíticas. Relevo generacional: dificultades de los jóvenes para acceder a la tierra, la financiación o las ayudas PAC. Paseo por Cambados, en Pontevedra.

"Agrosfera" no mira hacia atrás para mirar por encima del hombro. Mira nuestras raíces para ayudarnos a dar el siguiente paso. Huele a tierra, y a mar, y al trabajo que los domeña y nos alimenta.

www.antoniorico.es