Sentir o Vindel, sentir Galicia

Entrar no interior do Museo do Mar e emprender unha viaxe atrás no tempo para contemplar un manuscrito clave na historia da nosa lingua e da nosa cultura. É a experiencia única que desde o martes 10 de outubro ata marzo de 2018 poderán gozar os galegos coa exposición que a Universidade e a Xunta organizan sobre unha das nosas principais xoias bibliográficas. Unha viaxe de oito séculos ao pasado, non só para ver a obra orixinal do xograr, escrita sobre coiro de ovella, senón tamén para sentir en toda a súa plenitude a espiritualidade, a cultura, os símbolos do poder temporal, o espazo íntimo, os sons, o amor e ata o pensamento sagrado e profano da época a través doutro medio cento de pezas que conforman a mostra.

Corenta anos despois de ser adquirido pola Biblioteca Morgan de Nova York e pasado máis dun século do seu achádego, case milagroso, por parte do libreiro conquense que lle dá nome, o pergamiño Vindel volve a casa. Poucas veces o patrimonio cultural de Galicia, en tantas ocasións acernado por expolios e desprezos, concedeu unha segunda oportunidade coma esta: a de poder contemplar o manuscrito orixinal do século XIII que contén as célebres cantigas do poeta e trobador vigués.

Vigo menciónase en seis dos sete poemas. Do carácter extraordinario do pergamiño dá idea o feito de que só se conserven dous manuscritos de cantigas do século XIII que sobreviven coa súa música na tradición secular, e o Vindel é un deles. Á marxe do seu incalculable valor bibliográfico, o seu contido literario conmocionou os estudosos medievalistas cando foi descuberto a principios do século XX: trátase de cancións en lingua vernácula que non son relixiosas e que se cantan na voz dunha muller que sofre polo seu amante ausente.

O pergamiño teríase perdido para sempre de non mediaren varios xiros do destino dignos da mellor película ou serie de intriga. En 1914 o comerciante de libros antigos Pedro Vindel tivo a sorte de atopalo na súa libraría, agochado na garda interior dun exemplar do libro "De officiis", de Cicerón, un exemplar do século XIV con encadernación do XVIII. Noutras palabras, utilizárase como mero recheo.

Despois deste afortunado achádego, o documento viuse envolto en avatares e vicisitudes que o fixeron perigar de novo. Creuse perdido moitos anos, ao ignorarse o feito de que o diplomátio e musicólogo Rafael Mitjana y Gordón llo mercara a Vindel en 1918 e o depositara na súa biblioteca de Upsala, a cidade sueca onde residía. De aí pasou por varias mans ata ser finalmente adquirido pola biblioteca Morgan de Nova York, onde permanece debidamente custodiado desde 1977.

De gozar do manuscrito, de sentilo, de interiorizalo e de arroupalo, trata a exposición que a partires da vindeira semana acollerá o Museo do Mar. A expectación xerada confirma o interese dos galegos polo seu pasado e o afán por profundizar no seu estudo. Uns cimentos imprescindibles sobre os que sustentar un movemento cívico que reclame o compromiso de verdade que aínda falta sobre o noso patrimonio. A mostra, que inaugurará o rei emérito Juan Carlos I, complementarase cun simposio internacional no que os especialistas en distintos ámbitos aportarán a súa visión fascinante para entender e actualizar o valor desta xoia universal.

O pergamiño Vindel representa moito para Galicia. No só a súa carta de presentación na súa propia lingua, senón tamén un símbolo de identidade dos galegos. Un documento maiúsculo, que nos retrotrae ás orixes da literatura galega, comparable pola súa transcendencia, ás mesmísimas Glosas Emilianenses, consideradas o primeiro texto escrito en castelán e que, por sorte, se conservan no lugar da súa creación, no mosteiro rioxano de San Millán de la Cogolla. Se San Millán foi, arredor do século X, o berce do castelán, Vigo e o seu mar foron testemuñas de excepción do nacemento da obra do seu trobador máis universal, Martín Códax, nas etapas aurorais da lírica medieval galaico-portuguesa.

Tiveron que pasar oitocentos anos para que, grazas ás xestións da Asociación Cultural Pertenza e da Universidade de Vigo, as cantigas se expoñan por primeira vez onde naceron, ao carón do mar que as inspirou. "Pergamiño Vindel. Un tesouro en sete cantigas" pretende facer partícipes aos galegos do que é seu: unha riqueza cultural grandiosa creada polos seus devanceiros que hai que amar profundamente para transmitirlla engrandecida ás xeracións vindeiras. Esa mensaxe precisa entrar, coma a exposición, polos cinco sentidos. Que entre na mentalidade das institucións e da sociedade civil equivale a que, por fin, comece a gozar entre nós do recoñecemento que merece, como símbolo global da nosa comunidade.