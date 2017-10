Entre la razón y la política, este año ni "pinga"

Por más que se intente justificar la posición del club Santomé para impedir la entrada a los corredores de la ya famosa carrera, uno no encuentra cómo. Un recinto deportivo es un recinto deportivo sin más, y correr por su interior sobre su césped artificial en el momento de la salida o la llegada de los participantes, no tiene por qué ser más dañino ni lesivo para la instalación que jugar partidos de fútbol. Las cosas se arreglan, o debieran, con acuerdos y compromisos por ambas partes y, si por un lado el club propietario del campo tiene razón en querer que no se produzcan daños, los organizadores de la carrera, deberían comprometerse a dejar todo como estaba antes de empezar la jornada; nada del otro mundo. Lo malo del asunto es que prevalece el sentido de "isto é noso" aunque la Diputación, que "é nosa", se haya gastado un pastón, cumpliendo el compromiso electoral del PP local, seguramente pensando en hacer algo más que cumplir el sueño de un club. Por otra parte, sospecho que en este ambiente hostil que pone en aprietos, de rebote, al gobierno local del Partido Popular, subyace la cuestión política y, antes de tratar de conseguir acuerdos más que posibles con las mejores voluntades, se ha recurrido a los políticos como "salvadores" de la situación y nada más erróneo en este mundo aunque, las consecuencias finales, todavía no se han visto. Este año con la sequía, ni siquiera "pinga".