Qué falla aquí

Los mares europeos, al menos aquellos que dependen de la hoy Unión Europea, nunca han estado tan regulados, tan controlados, tan dirigidos. Y, sin embargo, continúan estando mal sus poblaciones de peces, sea cual sea su especie. Por no decir que nunca han estado tan mal.

Pero ¿qué es lo que hacen aquellos que regulan, que controlan, que dirigen y que cobran por realizar tales funciones? ¿Qué ha sido de aquellas campañas de recuperación de tal o cual especie por la que los barcos no tenían a esta como objetivo y a cambio recibían unas compensaciones económicas a las que nadie renunció y que se disfrazaban de "paradas biológicas"? ¿Cuánto dinero han ganado algunos armadores "amigos" por la concesión de campañas temporales de pesca que les permitían pescar, vender las capturas efectuadas y, por si fuese poco, beneficiarse de las ayudas concedidas por España y la UE para, teóricamente, informar del supuesto estado de la pesquería?

¿Quién exige responsabilidades políticas y económicas a aquellos que se han hartado de diseñar campañas de recuperación, distribuir cuotas, fijar cupos, marcar límites, favorecer acuerdos por ejemplo entre España y Francia o entre España y Portugal por aquello de la buena vecindad y el entendimiento para, al final, concluir que todo el sistema pesquero comunitario es un sonado fracaso porque apenas hay una especie o dos que alcanzan el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) que solo garantiza tales especies comerciales hasta que de nuevo la Comisión Europea y el Consejo de Ministros abran la mano y vengan las restricciones?

Si la acción de un político se juzga por el resultado de su actividad como tal, y la del funcionario se tiene en cuenta para calificar aquella, ¿quién ha resultado avisado, multado, por no haber logrado los objetivos propuestos? No solo no hay tales avisos o multas, sino que cuando se van encuentran esa puerta giratoria que les permite ganar más y mejor, por ejemplo en el seno de una organización no gubernamental, como ha ocurrido recientemente con una excomisaria de Pesca que marcó a sangre y fuego a una flota, la española, que se redujo a menos de la mitad.

Y a pesar de todo, las pesquerías están mal. Fatal.