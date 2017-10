El cliffhanger catalán

Uno siempre encara el capítulo final de las temporadas de sus series favoritas con la esperanza de que se resuelvan por fin las tramas que nos han mantenido en vilo a lo largo de todo el año. Y uno siempre se decepciona cuando descubre al término del último capítulo que nada queda resuelto, ya que el episodio termina en un momento de máximo suspense que deja todo abierto y justifica la existencia de la siguiente temporada. En el argot de las series de televisión se denomina "cliffhanger" -"colgado de un acantilado"- a esta escena final que emociona y frustra a partes iguales. Han tenido cliffhangers famosísimos "Homeland", "Juego de tronos" o "The walking dead", y los seguidores nos hemos quedado pasmados mordiéndonos las uñas mientras contemplábamos impotentes e incrédulos cómo iban pasando los títulos de crédito.

Yo soy seguidor del desafío independentista catalán. Como proceso político deja bastante que desear, pero como serie de televisión me reconocerán que no tiene precio. Y encaro el episodio de cierre de temporada que veremos hoy descartando cualquier posibilidad de que se resuelvan las tramas abiertas, completamente frustrado por la certeza de que el capítulo terminará dejando el suspense en todo lo alto y los fans quedaremos irremediablemente abocados a otra nueva temporada completa de la serie. No sé cuál será el cliffhanger, pero sé que lo habrá. Se rumorea que se han rodado varios finales y que ni los mismos showrunners saben cuál se va a emitir. Quizá Rajoy quede colgado del acantilado. Quizá Puigdemont. Quizá los dos. Quizá todos los catalanes. Quizá todos los españoles. Lo único seguro es que hoy no termina nada. Las nuevas temporadas acostumbran a ir acompañadas de cierta renovación en los equipos. Casi seguro que en los capítulos que comienzan mañana veremos personajes nuevos mientras que desaparecen algunos de los antiguos. Como humilde seguidor de esta serie desde su primera temporada, me permito sugerir respetuosamente que cambien también al guionista.

