Cercenar el contenido de la fiesta gastronómica

Entre unos y otros se han cargado gran parte de la primera jornada de la "Festa da Sidra e a Mazá" de Santo Tomé de Piñeiro. Las muchas más de mil personas que, desde primeras horas de la tarde, acudirían al recinto de la principal fiesta gastronómica de Marín, participando en la carrera o acompañando a los corredores, no irá ninguna, como es natural, si la prueba deportiva no se celebra. Con ello se cercena la presencia de tan numeroso público que a lo largo de esa tarde disfrutaba de la oferta que allí se realiza, y ése es un daño colateral que el Club Santomé y las personas que lo dirigen con la filosofía del "isto e noso", tiene que asumir como propio. La carrera "Pinga Pinga", por su singularidad y aún dificultad de recorrido para muchos atletas, era y de alguna manera supongo que volverá a ser algún día, un magnífico complemento para la fiesta gastronómica por la que, durante meses, trabaja un animoso grupo de personas a las que esta negativa circunstancia provocará u perjuicio innegable, como también a quienes se atreven a montar en la carpa del recinto sus puestos con productos relacionados con la manzana y la sidra, lo que dan un sentido real al evento. No sé si todavía se podría reconducir el asunto, aunque me parece que, con una semana de distancia, la cosa está ya muy difícil. A ver a quien le colgamos la medalla al "mérito". Pues a ver.

DOS: LA SEQUÍA