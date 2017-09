O goberno non pode pactar a descomposición do estado. Non ten facultades

O goberno non pode pactar a descomposición do estado. Non ten facultades

A sociedade civil española afiebrada pola cuestión catalana, desprázase aceleradamente hacia os extremos dunha doble decisión: refundar o estado definido na Constitución de 1978, ou considerar a independencia de Cataluña a partires da consulta aos seus cidadáns.

Reformar a Constitución xa é tarefa política complicada, pero existindo consenso básico acerca da vontade política de permanecer xunguidos nun estado federal, sería técnicamente viable, se ben políticamente complicado.

O escenario da Constitución dunha Confederación Peninsular resulta, por improbable, un exercicio de escaso interés político.

Ben certo que Cataluña aceptaría participar nunha consulta convocada polo Goberno debatida no Congreso e no Senado, previa reforma do texto de 1978. Pois non podemos esquencer que a Confederación é un pacto internacional entre estados independentes, proceso político que liquidaría o sistema político e xurídico español tal e como o coñecemos. Esta alternativa non semella ser viable.

O dereito concedido a Cataluña sería demandado polas demáis nacionalidades históricas, Galicia e País Vasco. E no caso de Andalucía compre ter en conta o seu acceso a autonomía pola vía do artigo 143 da CE. Resulta previsible que estas nacionalidades terían a urxencia política de reclamar un principio de igualdade de trato coa situación outorgada a Cataluña.

A esta opción extrema -a decisión confederal- debemos considerala como unha descomposición pactada do Estado. Sería preciso conceder que se trata dun precio político que non se pode pagar para manter a Cataluña vinculada aos demáis territorios.

Resulta necesario ponderar a procedencia da demanda inmediata do exercicio de autodeterminación sen considerar antes que existe un sistema constitucional do que deben responder tanto as institucións estatais como as autonómicas, porque a súa propia natureza mana e deriva deste pacto político. Pacto que se artellou precisamente para atopar unha saída democrática á dictadura que herdamos todos os españois.

Ignorar a validez de toda convención e compromiso anula o exercicio tanto dos dereitos individuais como dos dereitos colectivos, porque actuar individual ou colectivamente implica sempre o respeto ás normas.

¿A quen nos podemos acoller os cidadáns para esixir pola nosa banda o acatamento ao noso sistema político-xurídico vixente? Non cabe dúbida que necesitamos invocar a autoridade por parte do Estado para evitar a insurrección e a rebeldía políticas das minorías máis audaces.

Resulta inevitable reflexionar sobor das consecuencias que implicarían a aplicación inmediata do principio das nacionalidades en Europa, porque tal decisión implica a eclosión de 26 novos estados:

"Alsacia, Arpitania, Bretanha, Cassubia, Cornualha, Córsega, Escocia, Flandres, Frisia, Friul, Ilha de Man, Ilhas Feroe, Irlanda (6 condados), Gagaúzia, Galiza, Ladinia, Occitania, País Vasco, Países Cataláns, País de Gales, Romanche, Sámi (Laponia), Sardenha, Sorabia, Tirol do Sul, Valonia."

Según o "Atlas das Naçoes sem Estado", dirixido por Mikael Bodlore-Penlaez. Traducido e adaptado por Fernando Corredoiro e Abraham Bande, prologado por Carlos Taibo e editado por Através, 1ª edición galega en xullo 2017, páx. 17.

Non podemos dudar que esta acción por sí soa sería suficiente para desestabilizar Europa na súa totalidade e consecuentemente o mundo enteiro.

Bastaría pensar nos efectos sobre dous fenómenos que afectan virulentamente á Unión Europea. O primeiro os masivos desplazamentos migratorios, e en segundo lugar as difcultades de financiación pública dos estados modernos.

As migracións masivas convertirían ós novos estados en meros apeadeiros de emigrantes e incapaces de xestionar as demandas de asilo, precisarían a axuda dos estados veciños, máis maduros e poderosos.

Polo que as necesidades de financiación, excederían en máximo grado as capacidades das súas facendas para facer atractivos a venda dos seus títulos, e a solución, vía presión fiscal, achegaría aos seus cidadáns ós lindeiros da pobreza.

Asegurar o respecto as fronteiras e obrigar o cumprimento das leis, implica dispoñer da forza para o control físico do espacio nacional e a policía correspondente para garantir a paz a seguridade internas. Destas mínimas consideracións dedúcese que a independencia non é a priori unha bendición para liberar aos cidadáns sometidos á férula dun estado plural.

A secesión non se pode vincular coa teoría do "colonialismo interior" porque a insurrección consecuente a súa aplicación, non podería ser artellada pacíficamente en Europa. Resulta obrigado revisar a teoría das nacionalidades e cuestionarse o axioma independentista que implica identificar nación e estado. Esta falacia dramática non anuncia máis que turbiedade nun mundo político sobrado de problemas sociais e económicos.

A prudencia política védanos calquera tentación de pactar con Cataluña a desmembración do Estado. A deslealdade constitucional alimentaría a sospeita futura de incumprimento de calquera pacto. Tiñan razón os gregos ó decir que os deuses a quenes queren perder, antes os volven tolos. Que foi do seny catalán?