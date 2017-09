O fracaso da política

Francésc Cambó (1876-1947), político conservador catalanista, foi ministro de Facenda e de Fomento no reinado de Afonso XIII e deputado nas Cortes republicanas de 1933 a 1936. Tras o golpe de Estado de Franco pasou a apoiar o bando sublevado. Nunha ocasión dixo que había dúas maneiras de chegar ao desastre: unha, pedir o imposible; outra, atrasar o inevitable.

Serve esta frase para expresar de forma clara as dúas razóns que explican o desastre instalado en Cataluña, e que evidencia a torpeza dos políticos para buscarlle solución. Trancadas as portas dunha negociación posible, acometendo o imposible, sen chegar a acordos previos como en Escocia ou Quebec, o día 6 de setembro, desoíndo o TC e obviando procedementos como a consulta ao Consell de Garanties, o Parlament, reducindo os dereitos das minorías, aprobou, cos únicos votos de JxSi e a CUP, a lei do referendo. E no mesmo día, o President Puigdemont convócao para o 1-O. O TC suspéndeo, como é sabido, e o Govern mantivo a convocatoria.

Atrasando o inevitable, Mariano Rajoy, asentado no inmobilismo, estivo máis de cinco anos facendo oídos xordos as reivindicacións de Cataluña, que, co Estatut recortado sente o actual marco legal como unha camisa de forza que lle impide realizarse dentro do Estado. O presidente do Goberno ten, probablemente, a máxima responsabilidade. Xa Maquiavelo dixo que os príncipes, en referencia aos gobernantes, deben ter presenza regular en territorio díscolo. E Rajoy, evitando vías de diálogo, estivo moi ausente de Cataluña, mirando para outro lado diante das súas aspiracións e problemas. O camiño seguido de ameazas, querelas, sentenzas e represión contra os representantes do pobo e cidadáns, facendo un uso abusivo das institucións de xustiza, máis que frear as aspiracións colectivas conseguiron acentualas.

O nacionalismo catalá escenificado no procés, moi ideoloxizado a partir de premisas míticas, radicalizouse xustificando medios inadecuados para acadar os seus fins e entendendo a autonomía como unha antesala da independencia. Adoptando unha actitude desafiante, enfrontouse á democracia desde as mesmas institucións de autogoberno, desacatando o TC e o ordenamento xurídico. E o Goberno, escondéndose tras as togas, deixou de facer política con amplitude, convertendo a cuestión catalá nun asunto exclusivamente xudicial, penal e policial. Así as cousas, con dúas legalidades enfrontadas, chegamos ao momento actual co Govern instalado na desobediencia, mobilizando a sociedade para celebrar o referendo suspendido, e co Executivo utilizando os instrumentos xurídicos e penais ao seu alcance para impedilo.

Parece que a consulta, desposuída de legalidade e de garantías, con alcaldes, representantes institucionais e cargos públicos xudicializados, sen xunta electoral nin mesas nin censo, obstaculizada por un enorme despregue policial, cos colexios precintados por orde da fiscalía, con papeletas caseiras e urnas improvisadas celebrarase diante das TV de todo o mundo convertida nunha inmensa mobilización popular pola liberdade, a democracia e os dereitos fundamentais, e contra a humillación das institucións de Cataluña. Gañará un si simbólico que non terá lexitimidade, pero a situación a partir do día dous xa non será a mesma. O 1-O poderá dar paso a un clima sosegado de diálogo, negociación e pacto se a cordura volve de novo á política. Do contrario, coa xustiza rodando, pasará a formar parte do ideario colectiva do pobo de Cataluña. Nin pedir o imposible, nin atrasar o inevitable. O esencial agora é evitar unha declaración unilateral de independencia e abrir vías para o acordo.

*Veciño da Estrada.