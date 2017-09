Todos somos culpables

En estos días todos estamos preocupados con la deriva de Cataluña. La fecha 1-0 en que se pretende hacer un referéndum allí nos lleva a todos de cabeza y se ha convertido en el tema de conversación de todas las tertulias de amigos.

Cataluña la conozco bien porque he vivido allí siete años: primero estudiando y, después, trabajando. Por motivos profesionales la he estado visitando una vez al mes durante muchos años, tengo grandes amigos y tengo un especial cariño y admiración por esta importante co,munidad española.

Pero la culpa de este dislate la tenemos todos, aunque algunos menos. Con la llegada de la democracia y una vez pasada la transición y el gobierno de Adolfo Suárez, todos los ejecutivos de España, encabezados por Felipe González y José María Aznar, gobernaron con facilidad porque Convergencia i Unió, liderado por Jordi Pujol, apoyó primero al PSOE y al PP, después, a cambio de que dejasen hacer a Jordi Pujol lo que le diera en gana y, realmente, la armó.

Cataluña, con diferencia, en los años 50, 60 y 70 era la región más culta, más internacional y de mayor nivel de vida de España. Madrid era más simpática y acogedora, pero era más pueblo.

En Cataluña había un santón que era Jordi Pujol que Franco lo confinó a Mallorca durante unos meses por divergencias con el régimen, pero la realidad del líder catalán es bien distinta.

Para empezar, su padre Florenci Pujol, conserje de Banca Catalana, hizo una buena fortuna dedicándose al contrabando de divisas; en aquella época había un control muy estricto de estas y el dólar se cambiaba a cuarenta pesetas oficialmente; y sin embargo en el mercado negro su cambio era a setenta pesetas. El señor Florenci Pujol se aprovechó de esta mentira y traficó todo lo que pudo con clientes del banco que querían tener dólares.

Jordi Pujol almacenó una enorme fortuna con el 3% de comisión que recibió de las constructoras al adjudicarles las obras públicas.

Esta falta de control por parte de los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar propiciaron no solo dejar que se enriqueciera Pujol, sino que dejó sin control la Educación y se formaron dos generaciones con una historia de España y Cataluña totalmente falsa y perversa. En los años 70, cuando pasaba algo malo, decían los catalanes: "La culpa la tiene Madrid"; ahora dicen: "España nos roba".

El matrimonio de Convergencia i Unió con partidos de extrema izquierda para conseguir la independencia de Cataluña es lo más antinatural, pues Convergencia i Unió representa la burguesía y el empresariado catalán y la izquierda añora un comunismo superado y te hablan de comunas como un paraíso terrenal.

No es la primera vez que Cataluña intenta ser independiente. En tiempos de la Segunda República su independencia duró unos días; el Ejército tomó Barcelona y fueron a la cárcel los sediciosos.

No creo que Rajoy mande el Ejército a Barcelona. Esto es lo que quisieran los separatistas. Rajoy tiene medios para asfixiar y castigar a los culpables. Cataluña, que tiene grandes virtudes, tiene un punto flaco: no tiene madera de héroes... Y que no le toquen el bolsillo...

El referéndum se hará en algunos lugares, pero no tiene validez legal y carece de garantías de observadores imparciales. Con frecuencia un problema tiene que llegar a una crisis total para que se arregle. Ojalá sirva todo esto para empezar una nueva etapa de reconciliación de Cataluña con el resto de España. Empezando por revisar los textos con que se enseña a los niños en el colegio. Que sirva esta crisis para volver la etapa anterior al gobierno de Jordi Pujol que tanto daño ha hecho.

Pido al Señor Todopoderoso para que empecemos después de 1-0 una época de cordura, sensatez y de más sentidiño.

*Miembro del Club 55