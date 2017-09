El puerto de Aguete

En numerosas ocasiones a lo largo de estos últimos años, hemos escrito sobre la necesidad de la construcción del puerto deportivo de Aguete, para proporcionar el desarrollo turístico de nuestro municipio, sin que desgraciadamente, por la desidia de unos y la pasividad de otros, este proyecto se haya llevado a cabo. A raíz de las descalificaciones que unos y otros hicieron del proyecto, sobre el perjuicio que podría hacer a la hermosa playa de Aguete, manifestábamos que la playa era perfectamente sostenible en el estado actual, sin que la construcción del puerto deportivo afectase gravemente sobre el arenal, sino que las pequeñas variaciones que pudieran ocurrir en el basculamiento con el tiempo en el arenal, eran perfectamente subsanables con la reintegración de la misma, con un coste perfectamente asumible. Pero la tozudez de unos y la inoperancia de otros no permitieron que aquel proyecto del primer puerto de la ría, hoy, treinta años después siga en un estado de abandono por el desinterés de los responsables políticos.

Ahora el gobierno traslada a la Xunta la responsabilidad de esta construcción, y manifiesta que: "El estudio dinámico del litoral de la prolongación del dique preveía un basculamiento de la playa, por lo que su autorización está condicionada a que la Xunta realice a su costa las medidas correctoras y compensaciones necesarias, en caso de producirse efectos indeseables a la playa de Aguete". Sin embargo el estudio técnico afirmaba que el traslado sería de poca importancia y que en ningún caso la arena desaparecería de la playa, y que podría aumentarse la superficie del arenal, por lo que su construcción era perfectamente viable. A la vista de esta última decisión, entendemos que no existen razones suficientes para no acometer la finalización del puerto deportivo, que indudablemente traería un aumento de turismo con sus positivas consecuencias para nuestro desarrollo turístico, que no debemos olvidar que junto con el puerto, son las bases económicas para nuestro desarrollo y progreso.

A la vista de esta situación, son las autoridades locales las que deben tomar la iniciativa, si es que de verdad pretenden el crecimiento turístico y sin complejos y con vistas al futuro, negociar con la Xunta la realización de esta instalación, si es que de verdad queremos colocar a nuestro municipio en donde le corresponde en el plano turístico, porque de ello depende nuestro futuro. Y ya que hemos perdido más de treinta años, entendemos que es el momento de dar un paso al frente para poder ofrecer aquellas infraestructuras que el turismo actual demanda. La oportunidad está ahí, luego no vengan con disculpas y evasivas de malos gobernantes.