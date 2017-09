¿Por qué nunca llegó a emitirse en España "Parks and Recreation"? ¿Qué extraño motivo puede estar detrás de este fenómeno inexplicable? ¿Por qué no se encuentra en ninguna plataforma de pago ni doblada ni subtitulada? ¿Por qué no la emite ni la cadena más rebuscada de la TDT? ¿Cómo es posible que una serie tan famosa a escala mundial simplemente no haya podido ser vista en nuestro país? ¿Por qué usted, amable lector, seguramente nunca ha oído hablar de ella?

Esta no es la columna de un friki irritado porque no encuentra en español alguna película hiperminoritaria. "Parks and Recreation" es una conocidísima serie de la NBC que se emitió entre 2009 y 2015 a todo lo lo largo del planeta Tierra. Mil Globos de Oro y Emmys. Diez mil nominaciones. Nacida al calor del exitazo de "The Office", reproduce también el esquema del falso documental, esta vez en relación a la Concejalía de Parques y Festejos de Pawnee, un pequeño pueblo de Indiana. Está protagonizada por la estrellaza de "Saturday Night Live" Amy Poehler y contiene algunos secundarios -Ron Swanson, Tom Haverford- que ya han ingresado en el Cuadro de Honor de los mejores personajes de la historia de la comedia. Se ha visto en Portugal, en Francia, en Italia, en Andorra, en Lichstenstein (o como se escriba, que me da pereza mirarlo en Wikipedia). Sus guiones son ácidos, lúcidos, inesperados, ingeniosísimos. Todas las interpretaciones son gloriosas. "Entertainment Weekly" la consideró la comedia más inteligente de la televisión en 2011. La revista "Time" la nombró mejor serie del año en 2012. Algunas de sus temporadas tienen un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Entonces... ¿por qué no se ha emitido en España? Netflix, Movistar+, HBO, Amazon, Telemadrilejos de la Quintana, ¿tan ocupados estáis con "Narcos" y "Juego de tronos"? ¿De verdad no hay espacio para una pequeña concejalía de un pequeño pueblo en donde ocurrieron algunos de los sucesos más divertidos de la historia del humor en televisión?

