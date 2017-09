Pobres y ricos

La ONU se puso como objetivo en 1990 el erradicar la pobreza extrema para el año 2030. Se considera pobreza severa aquella cuya renta no llega a 2 dólares por día, que al mes serían 60 dólares.

En estos 25 últimos años la población en el mundo ha crecido en 2.000 millones de habitantes y, sin embargo, la pobreza extrema ha disminuido en 1.100 millones de habitantes. En 1990 el porcentaje de población con pobreza extrema era del 15% y, hoy, es del 7,5%. Es la mitad y esto es un éxito, pues la población mundial ha aumentado, lo que demuestra que es falsa la teoría que a mayor población más pobreza.

Cuando hablamos de una renta per cápita de 60 dólares al mes, a más de un español joven le parecerá una quimera, pero quiero recordarle que hace 60 años un encargado de cualquier empresa española que cobrase mil pesetas al mes se consideraba bien pagado... Y mil pesetas no son más de 6 euros al mes.

Cuando este año los organismos oficiales constatan que en el año 2030 la pobreza extrema será superada en el mundo, el español medio se sonrojará al comparar con la realidad española que una gran parte de la población gana mil euros al mes incluyendo las partes proporcionales de las dos pagas extraordinarias.

Tenemos que evitar que cuanta más riqueza haya más desigualdad y eso ocurre si nuestros políticos no son valientes y no promocionan los impuestos directos, o sea que los que más ganen que paguen más. Los impuestos indirectos como el precio de la gasolina, en que el 70% son impuestos, son totalmente injustos pues le cuesta lo mismo al que gana 1.000 euros que al que gana 6.000 al mes.

En España los salarios han bajado de un 20 a un 25% en estos años de crisis desde el 2007, consecuencia de la eliminación de bonos y de horas extraordinarias. Creo que llegó el momento de invertir la tendencia y empezar a instaurar los bonos basados en un aumento de productividad.

Es urgente aumentar los salarios bajos porque aparte de resolver un problema de justicia, aumentará el consumo y habrá menos paro.

Siempre habrá pobres y ricos pues la capacidad del ser humano es muy dispar, pero ahí está el estado y sus gobiernos para no aumentar la desigualdad.

Yo he conocido a ricos que fueron grandes que se jugaban su patrimonio personal para crear nuevas empresas Y puestos de trabajo.

He conocido a ricos que eran unos auténticos pobres y miserables que, por no pagar el café en el bar a su vecino, decían que no podían invitarle porque aquel pagaba el café una vez al mes.

Dios alquiló el mundo a los audaces, y hay gente valiente y otra timorata, y hay gente grande y otra pequeña, y esto independiente de tu renta.

En estos días en que los pequeños vuelven al colegio y los padres ganan en libertad, no deben olvidar que la mejor educación es la que reciben en casa y deben de seguir fomentando en sus hijos los grandes valores como el sacrificio, el trabajo y la capacidad de riesgo. Con estos valores sus hijos siempre serán ricos totales en lo espiritual y en lo material.

* Miembro del Club 55