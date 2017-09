Calendario Mariano

Que mañana sea dos de octubre de 2017. Y ya está, arreglado. O sea, que ayer fue sábado, veintitrés de septiembre; hoy es domingo, 24; y mañana será lunes dos de octubre de 2017. Bien fácil. Nos saltamos una semanita y seguimos como si nada. Ni hay procés ni no hay procés soberanista, ni hay desafío ni no hay desafío nacionalista, ni hay referéndum 1-O ni deja de haber referéndum 1-O, porque lo que no hay es 1-O y santo remedio.

Santa Teresa de Jesús murió la noche que va del jueves 4 de octubre al viernes 15 de octubre de 1582. ¿Tan alta vida esperaba que moría porque no moría, y eso la llevó a tirarse 10 días y 10 noches dando un pasito pa'lante y un pasito pa'tras en un macabro baile con la muerte? No, por Dios. Lo que pasó es que el papa Gregorio XIII quiso resolver los desajustes que había acumulado el calendario utilizado desde tiempos de Julio César. Promulgó una bula por la que debían saltarse 10 días -pasando directamente del 4 al 15 de octubre- y justo pilló a la santa viajera en tránsito.

Si, a pesar de los precedentes, saltarse una semana parece mucho, se puede saltar solo un día, del 30 de septiembre al 2 de octubre. Ya se recuperará ese día el 29 de febrero, que todos estaremos más tranquilos. O se puede adelantar el cambio de hora del otoño. Solo hay que pasarlo del día previsto, el domingo 29-O, al domingo 1-O. Y después sumarlo a seis o siete cambios de huso horario al tuntún como el que hizo Franco en honor a su amigo alemán de bigote ridículo. Iba a ser tal el jaleo que la peña se dejaría de jugar con fuego y se entretendría poniendo los relojes en hora, que es igual de absurdo pero te ríes más.

De todas formas, lo mejor sería seguir el ejemplo del Papa y saltarse estos siete días. Nos evitaría una semana televisiva que será intransitable no por culpa de la programación habitual, que a eso estamos acostumbrados, sino por esta marea atosigante. He ahí la solución: sustituir el calendario gregoriano, que sustituyó al calendario juliano, por este nuevo calendario, Mariano.

www.antoniorico.es