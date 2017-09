A familia do Requinto quere agradecerlle ós amigos de Tito, o noso fillo, irmau, sobriño, primo, as vosas mostras de cariño nestes días do seu pasamento. Unha persoa recórdase máis canto máis acompañan a súa falta, estando con vós somos capaces de comprender todo o ben que el deixou sementado, e que nós recollemos estes días dos vosos abrazos. Grazas a todos.