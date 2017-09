Fidel Castro hace su revolución en Bueu

Hace tiempo que no vemos al concejal de Obras y Servicios de Bueu, Fidel Castro, en las fotos oficiales. No estaba en la de "familia" del gobierno para la presentación de la iniciativa para financiar la piscina de Bueu. Eso lo achacamos al verano y a posibles vacaciones. Pero tampoco le vimos esta semana en otra presentación en el salón de plenos y eso que estaba en las dependencias municipales. El también concejal de Relaciones Institucionales está ejerciendo poco en el cargo, al menos en este último, acostumbrados como nos tenía a no parar, al menos en su delegación de Obras y Servicios. ¿Será que no hay obras? Creemos que no y que la cosa es de calado.

Aspas sirve para promocionar Moaña hasta en las series

Iago Aspas es ya el símbolo absoluto de Moaña para todo el Estado. Ello quedó claro en un capítulo emitido esta semana por Televisión Española de la serie "Estoy Vivo". Un personaje se presenta como "Iago, de Moaña" y se hace referencia directa al jugador del Celta. En el capítulo incluso se ubica a Moaña dentro de la comarca de O Morrazo. Una publicidad turística impagable.