É un deber democrático apoiar ó Goberno nun asunto de Estado

Entendemos que a opinión pública espera das forzas políticas estatais actitudes de compromiso da oposición parlamentaria co interés xeral do estado, por enriba de conveniencias políticas partidistas.

Existe unha xerarquía de valores e intereses que son percibidos pola cidadanía como patrimonio común da sociedade política, e tales intereses e valores priman sobre calquera comportamento oportunista de caracter partidario.

O mantemento da unidade territorial do Estado. A conservación da soberanía do pobo na sua integridade colectiva como suxeito activo protagonista das decisión vertebrales da comunidade política constituída en organización estatal. A elaboración e reforma da Constitución, en canto conxunto ordenado de dereitos e deberes dos cidadáns así como as competencias e límites das comunidades autónomas no exercicio dos seus dereitos recoñecidos, son principios discutidos e aceptados polas forzas parlamentarias. Estes principios teñen vixencia e caracter imperativo no seu cumprimento ata que a propia comunidade, nun momento histórico preciso, decida engadir, suprimir ou modificar a orde das prioridades constitucionais.

Este respeto común o acordado expresa a lealtade constitucional, premisa incuestionable da convivencia pacífica dentro dun orden político democrático.

O dereito de secesión non está contemplado na Constitución. Digamos que formalmente nun estado unitario non procede a expresión dese dereito, pois aínda que descentralizado, non e misión do estado favorecer a propia mutilación territorial pola vía do recoñecemento do dereito de secesión das súas nacionalidades constitutivas. Pola contra, as identidades son recoñecidas e favorecida a súa aspiración ó autogoberno, pero, está expresamente excluída a federación das autonomías (artg.145), tentación política que conduciría a unha confrontación por parte dalgunhas delas co poder central do estado.

Tanto a historia de España, así como a de outras nacións europeas (Francia, Italia, Inglaterra, o Alemania), teñen padecido unha experiencia secular para frenar a expansión dos seus respectivos nacionalismos fracionales internos, e afirmar a organización estatal unitaria dentro das súas fronteiras. A natu- reza histórica do Estado abunda na necesidade de protección para garantizar a súa vocación de permanencia. Non se pode acusar a unha constitución de antidemocrática, ni a un estado de autoritario, por afirmar a súa autoconservación, porque a existencia do estado e condición indespensable para a protección dos dereitos individuais dos cidadáns. Non hay dereitos garantizados donde non existe un estado. O primeiro deber do Estado e o de afirmar a sua propia existencia.

Os partidos políticos constitucionalistas alumbraron no 1978 un modelo de estado que se procuraba compatible co recoñecemento das identidades diferenciadas de nacionalidades e rexións, pero advertidos os constituintes pola nosa historia común limitaron a deriva separatista para evitar a desintegración territorial e política de España (artgs. 1,145,155).

Non semella actitude responsable atribuir o Goberno a responsabilidade da situación en Cataluña, cando as forzas políticas catalanistas promoven a secesión do territorio e loitan pola instalación de facto dun novo estado.

As acusacións de indolencia política e falta de diálogo son eufemismos para non recoñecer que os independentistas non aceptan outro diálogo que non sexa a separación do Estado. Con seguridade prefiren unha separación blanda e indolora, pero non aceptan compensacións, nin reformas, nin promesas.

Non se arredran as institucións catalanas de autogoberno ante o desafío que implica iñorar a Constitución. Rachan o pacto constitucional, proclaman a desconexión do Estado e declaran cínicamente que padecemos a férula dun estado autoritario nunha democracia devaluada e corrupta.

Conservar o Estado que apelamos España é opción que defendemos unha maioría de españoles que votamos a constitución e que a sua defensa, ainda que deber fundamental do Goberno, concérnenos a todos. Apoiar o Exexutivo pois non pode considerarse políticamente incorrecto, pola contra tal actitude expresa o compromiso das forzas políticas e dos cidadáns coa lei que nos demos en democracia.