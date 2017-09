La sorprendente reacción de las ANPA

Nueva decoración en A Capela do Hospital. A Capela do Hospital, en Cangas, ofrece una interesante exposición hasta el domingo de muebles restaurados por alumnos del Taller Germade. La calidad de los trabajos transforman una capilla en todo un salón de decoración.Santos Álvarez

Es soprendente ver como una subida del precio del comedor en tres colegios públicos del municipio, con la amenaza de subir más a partir del próximo año, no provoca ninguna reacción en las ANPA, y que tengan que ser los padres, a nivel particular los que se quejen enérgicamente de esta medida. Algunos, y con razón, piensan que las Anpas pueden estar manipuladas políticamente. Ustedes se imaginan que la subida tuviera lugar con un partido de derechas en el gobierno. Pues eso, que ardería Troya. Y aún no hubo concurso.

Las comisiones en la Alcaldía de Moaña

Las comisiones municipales en Moaña no pueden celebrars en el salón de comisiones. La carencia de un ordenador en esta dependencia obliga a que estas sesiones se celebren en la Alcaldía. Todo un ejemplo de anticipación.

Un catering que no olía a cocina de Bueu

Aunque todo sean alabanzas por el Festival de Cortos de Bueu, también hay que decir que en la sobremesa nos han llegado quejas de que el catering servido era de Pontevedra. ¿Qué tiene la capital del Lérez que no tenga Bueu?