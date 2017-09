A Diada é a festa oficial de Cataluña, un dos seus símbolos nacionais. Conmemora a caída de Barcelona fronte ás tropas borbónicas o día 11 de setembro de 1714, tras catorce meses de sitio, despois da firma do tratado de Utrecht, que puxo fin á Guerra de Sucesión española que enfrontou a Filipe V de Borbón co arquiduque Carlos de Austria. A festa pretende recordar a memoria dos caídos nese día, considerados mártires da loita polas liberdades catalás. Defendendo a cidade estaba Rafael Casanova, xurista e conseller en Cap durante o sitio, que salvou a vida saíndo disfrazado de monxe. Personaxe ao que se lle fai este día unha ofrenda floral diante do monumento que ten na ronda de Sant Pere, onde caeu ferido, construído en 1888.

Unha Diada especialmente reivindicativa foi a de 1977, segunda despois da morte de Franco, cunha manifestación multitudinaria en Barcelona (millón e medio de persoas), reivindicando amnistía e o Estatuto de autonomía. Dende o ano 2012, despois do fracaso da negociación de Artur Mas con Rajoy na Moncloa sobre o financiamento da comunidade, tendo como antesala o fallo do TC en 2010 que recortou o Estatut aprobado en referendo, fanse actos na Diada para reclamar a independencia territorial, política e económica respecto de España, sendo a celebrada en 2014 a máis numerosa (1.800.000 persoas). Este proceso culmina agora en 2017, previa aprobación no Parlament, os días 6 e 7, das leis de ruptura que pretenden proclamar a República Catalá, cunha Diada convertida na do si á consulta do 1-O, tamén multitudinaria. Unha gran manifestación deseñada en forma de cruz, símbolo positivo pola democracia e a liberdade como tamén representativo da marca do si na papeleta do referendo. A lei e a convocatoria deste están suspendidas, e a fiscalía, ademais de querelarse contra os dirixentes nacionalistas que desobedecen as resolucións xudiciais, dá ordes para impedir os preparativos da votación.

É esperpéntica a situación dun presidente, Rajoy, enfatizando que impedirá o referendo ilegal con todos os instrumentos na súa man, e un president, Puigdemont, instando a desobedecer civicamente o Estado. Como esperpéntico é o despregamento policial posto en marcha para impedir o 1-O. Para entender isto debemos lembrar que na recente historia de España cometéronse erros notables con respecto a Cataluña, case todos co Partido Popular gobernando. Desde os citados anteriormente ata o feito de que non hai un Estatut votado polos cataláns, pois está en parte anulado polo TC. O que pode considerarse unha anomalía, por desautorizar o pacto que levou a plebiscitalo na Transición. A última decisión sobre a norma que debe rexer nunha comunidade debe tela a cidadanía, porque se non é aceptada convértese en estéril. A última palabra sobre o seu autogoberno débea ter o pobo de Cataluña. Pero de todos estes erros, quizais o máis grave foi posibilitar que se chegase a aprobar no Parlament as leis de desconexión. Unha situación difícil de xestionar onde a Generalitat xustifica o seu pretendido dereito a decidir en nome da democracia, como tamén en nome dela o Goberno e forzas políticas afíns o condenan. O 47 por cento de votos que acadaron independentistas nas últimas eleccións autonómicas non é dabondo para declarar a independencia, pero si para cuestionar o marco constitucional. E a nosa Constitución precisa que se lle cambien algunhas palabras para adaptala aos novos tempos.

O problema catalán ten que ver máis coa estrutura territorial e os dereitos e liberdades dos cidadáns que coa autodeterminación, que non sería posible reivindicala de estar restablecido o pacto político polo que se adoptou o encaixe de Cataluña no Estado. É necesario lexitimar unha ampla autonomía e, por demais, unha democracia que combata as desigualdades, protexa os máis débiles, persiga os corruptos e limite os abusos de poder. Antes do 1-O sería desexable poñer as bases para unha saída negociada; nos días seguintes, será inevitable.

*Veciño da Estrada.