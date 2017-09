Martín Codax, transmisor das cantigas populares (e III)

Neste terceiro e último artigo sobre o Pergamiño Vindel, continuarei falando das catro cantigas que continúan o ciclo narrativo das tres anteriores.

A moza segue soa (señeira) na igrexa de Vigo agardando polo amigo, sen ninguén que a protexa; nin a irmá nin a nai chegaron onda ela. E, quizais, para que chegue a oídos do amado, canta a súa situación de soidade:

Ai Deus, se sab'ora meu amigo

com'eu senheira estou en Vigo!

e vou namorada /... /

Com'eu senheira estou en Vigo,

e nulhas gardas non ei comigo;

e vou namorada...

A escena adoita interpretarse no sentido de que a moza está asustada ante a súa indefensión, lamentando a soidade: E nullas gardas migo non trago / Ergas meus ollos que choran ambos! Mais, tamén podería considerarse un aviso dirixido ó amado de que é un momento oportuno para vérense os dous a soas.

Na quinta cantiga, a moza está contenta e convoca a todas as namoradas a bañarse con ela nas ondas do mar de Vigo: Quantas sabedes amar amigo / treydes comig'a lo mar de Vigo. / E banhar-nos-emos nas ondas! /.../ Treydes comig'a lo mar de Vigo / E veeremo' lo meu amigo. / E banhar-nos-emos nas ondas! A moza activa e leda chama polas outras mozas que coma ela saben amar amigo para que vaian bañarse no mar. Dous motivos presentes na lírica popular e noutras cantigas de amigo: a convocatoria das mozas namoradeiras á celebración gozosa do amor e o baño no mar. Aqui mozas, aqui mozas / Aqui todas, aqui todas / Al redor d'o pandeiro / Lelelele, lelelele, lelelele, di unha cantiga popular. Bailemos agora, por Deus, ai velidas / so aquestas avelaneiras frolidas, / e quen for velida como nós, velidas, / se amigo amar, / so aquestas avelaneiras frolidas / verrá bailar, escribe Johan Zorro, e Airas Nunes na súa cantiga en Bailemos nós ja todas tres, ai amigas. O baile ó pé das avelaneiras ou doutras árbores foi unha actividade frecuente no lecer das mozas en idade de namorar nas antigas sociedades rurais. En especial, baixo a avelaneira, a gra ou o piñeiro, que, segundo sinala a profesora holandesa Ria Lemaire, eran consideradas árbores sagradas, símbolo da fecundidade e da procreación, nas tradicións europeas. Hai centos de cantigas sobre bailes baixo estas árbores en moitos países, que mostran as iniciativas das mozas durante a primavera para satisfacer o desexo amoroso. Tamén o baño coa maré alta (o mar levado) é un ritual tradicional de goce e fertilidade, aínda presente en santuarios cristiáns de orixe pagá.

Na cantiga sexta, a moza recorda un baile co seu amigo, namorada e feliz, no adro da igrexa de Vigo, a única experiencia amorosa que tivera: Eno sagrado, en Vigo / Bailava corpo velido. / Amor ei¡... /.../ Bailava, corpo delgado /.../ Que nunc' ouver' amigo / Ergas no sagrado, en Vigo. / Amor ei¡... E aquí volve aparecer o adro cunha función lúdica, un espazo de relación social e de celebración, habitual nas igrexas cristiás, construídas moitas delas en lugares de culto pagán onde se facían ritos de iniciación e fertilidade que continuaron no Cristianismo baixo control da Igrexa.

O amigo non chega e a moza namorada volve dirixirse ás ondas do mar:

Ay ondas que eu vin veer,

se me saberedes dizer

por que tarda meu amigo

sen min?

Ay ondas que eu vin mirar,

Se me saberedes contar

Porque tarda o meu amigo

Sen min?

Isto contan e cantan as sete cantigas de Vigo que no século XIII alguén escribiu no fermoso territorio onde se asenta Ca nosa cidade coa rubrica de Martin Codax. Unhas cantigas nas que as ondas do mar de Vigo son confidentes do amor dunha namorada o devalar mariño a metáfora do desexo amoroso.