La diferencia

Un sector de los observadores -algunos creen que del más cercano al PP, aunque no necesariamente- dedicaron buena parte de su tiempo este fin de semana a un ejercicio imposible: comparar a los señores Albor y Beiras. Ambos fueron noticia, el primero al recibir del Gobierno central la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y un homenaje en forma de ponencia sobre el último centenar de años en Galicia, que son los que ha cumplido de edad el expresidente de la Xunta; el segundo, por menos: unas declaraciones en línea con su última etapa, fuertes y provocadoras.

(A Beiras, menos los suyos, le han dicho de todo, y probablemente con razón, porque a estas alturas llamar a las masas gallegas a la rebelión callejera a favor más de la independencia de Cataluña que del "derecho a decidir" no sólo parece un error: es una fantasía, porque si aquí hubiese "masas", y le respaldaran, otro gallo le hubiera cantado. De hecho. cuando el patriarca nacionalista llevó a su gente, entonces el BNG, a ser el segundo partido del país sus mensajes eran más moderados, abiertos e integradores, y por eso "sus" radicales le forzaron a irse.

Pero, desde la opinión personal, "este" Beiras ya no es el que condujo al Bloque desde el monte a la llanura democrática sin renunciar ni a sus principios ni a ese "factor escénico" que tanto le gusta. Y por respeto a la memoria histórica, a lo que hizo antes, durante y después de la transición, no merece, desde el punto de vista de este ciudadano, bastantes de las cosas que le han dicho. La Galicia de hoy no le gusta y, desde su derecho a discrepar -como de sus formas discrepa quien esto firma-, lo dice: lástima que lo haga como lo hace. Con insultos y descalificándolo todo.)

El caso del expresidente Albor es el reverso -o el anverso: según como se mire- del ahora dirigente de la "unidad popular". Templado en su pensar y en su decir, galleguista no excluyente y abierto -todo lo que se puede ser en política- con sus adversarios, entendió quizá mejor que nadie que este antiguo Reino es tierra de moderados y trabajó desde esa auténtica "realidade galega" para construir un país moderno, que trata de cuidar y conserva su lengua y su cultura y se enorgullece de sus tradiciones, tan maltratadas por un equivocado modernismo.

Al doctor Fernández Albor y al catedrático Beiras Torrado les une y les honra su enorme amor por Galicia, entendido de forma diferente, tan distinto como los servicios que al país le han prestado cada uno desde su lugar. El primero supo "retirarse a tiempo" tras perder su cargo por iniciativa de varios de sus colaboradores, pero supo ser bó e xeneroso hasta el punto de considerar solo "un error" lo que otros dijeron"traicición". El segundo es, ahora y con todo respeto, como una mosca cojonera que molesta a muchos pero también impide al país dormirse y olvidar que aún quedan cosas por hacer.

¿No?