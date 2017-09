E irei, madre a Vigo! Máis de sete séculos despois (I)

O venres 21 de xullo asinouse na Cidade Universitaria de Vigo o convenio entre a Xunta de Galicia e a Universidade para a organización de actos sobre o Pergamiño Videl na cidade de Vigo, da que emigrou hai máis de sete séculos.

"E irei, madre, a Vigo" é un verso da segunda cantiga do Pergamiño, escollido para o título do simposio internacional que profesores do Departamento de Filoloxía Galega e Latina da nosa Universidade estamos a organizar co patrocinio da Sección de Cultura da Deputación de Pontevedra. As conferencias que se impartirán sobre a estrutura das cantigas, os temas, a lingua, a música e a sociedade medieval, impartidas por especialistas nos distintos ámbitos, acompañarán a preseza na nosa cidade do Pergamiño Vindel. O documento vai estar exposto no Museo do Mar integrado nunha exposición titulada Un tesouro en sete cantigas, composta por obxectos medievais de arte sacra e laica traídos de diversos países europeos, que prepara a Xunta de Galicia, segundo informou o seu comisario Francisco Singul (FV 15/08/17), aberta ó público de outubro ata o mes de marzo.

O Pergamiño Vindel é un anaco de pel de ovella na que un xograr -ou xograresa- agochados na rúbrica Martín Códax, escribiu sete cantigas de amigo coa pautación musical en seis delas, nos anos finais do século XIII. Leva o nome de Vindel porque foi o libreiro madrileño Pedro Vindel (1865-1921) quen o atopou contra a 1911 forrando o libro De officis de Cicerón. E, descoñecendo o gran valor do achado para os coleccionistas de arte, non o dá a coñecer ata o ano 1914 despois de comprobar a importancia do documento. Trata de venderllo ó Ministerio de Cultura, pero non consegue que ninguén dos "altos puestos que ocupaban en Academias y Centros literarios, que eran los más indicados para preocuparse de su adquisición", se interesen polo Pergamiño e lle dean a cantidade que pide. E, malia as xestións de Emilia Pardo Barzán para que quedase en España, en 1918 o diplomático catalán Rafael Mitjana, destinado en Suecia, merca o Pergamiño e lévao para Estocolmo. Á súa morte, a esposa sueca quixo que o documento volvese a España e cedeullo a uns parentes do marido, a quen llelo debeu mercar o libreiro londinense Albi Rosenthal. En 1977 adquíreo a fundación Pierpont Morgan Library de Nova Iork para engadir á valiosa colección de obxectos que garda o importante documento medieval, descoñecendo a lingua na que está escrito e a situación da cidade de Vigo.

O Pergamiño é un emigrante máis causado pola miseria cultural da Administración española, que non soubou ou non quixo reter en Madrid "el documento de más valor histórico-literario de cuantos he poseído", segundo dixo Vindel. E cómpre preguntarse se a falta de interese das autoridades españolas sería a mesma de tratarse de cantigas escritas en castelán nesa mesma etapa.

O Vindel é un símbolo de identidade de pertenza a un país con lingua e literatura propias desde hai oito séculos, que ten espallado polo mundo enteiro o nome da cidade de Vigo e acredita o temprano nacemento da lírica sobre a cidade, á que tantos poetas cantaron despois.

De maneira que a presenza en Vigo do emigrante retornado sete séculos despois, aínda que máis non sexa que por seis meses, debe ser un acontecemento extraordinario e un motivo de festa que debe encher de orgullo a galegos e galegas.

Eu, viguesa de adopción e galega de corazón, síntome orgullosa por que o un símbolo tan importante da nosa identidade como as sete cantigas de amigo volva ó lugar de orixe, de onde nunca debeu saír. E de onde non sairía de sermos un país con conciencia de noso e orgulloso do seu patrimonio.