Una de las contradicciones -aparentes: los "expertos" las explican en un plisplás, aunque no siempre convenzan del todo- acaba de aparecer en este periódico por partida doble. La primera, al informar de que la economía gallega está a punto de batir su marca histórica con muchos empleados menos que antes de la crisis. La segunda, que a pesar de disminuir los trabajadores con respecto a 2008 y solo un 16 por cien de ocupaciones a tiempo completo, ese récord está a punto de caer, sobre todo si se tiene en cuenta que Galicia vuelve a recibir nás gente de la que sale.

O sea, que la satisfacción de la Xunta, y de la que fue exponente el discurso del presidente Feijóo -con su frase de "hacemos las cosas a la gallega: hablando poco y trabajando mucho", a pesar de que su señoría no es precisamente parco en palabras- en la apertura del curso político, está más que justificada. Cierto que aún falta para hablar de un país justo que tiende a la igualdad, o que los que regresan son los mayores mientras los jóvenes siguen marchándose, pero en su conjunto, hay sectores más dinámicos que nunca, lo cual anima y merece aplauso.

Dicho eso, y como siempre desde una opinión personal que no pretende fastidiar la fiesta, quizá no estorbe, siquiera en forma de observación -o sugerencia: nunca de consejo, faltaría más- plantearle a la Xunta no solo trabajar en la dirección actual sino intensificar los análisis de detalle para corregir defectos que en cierto modo enturbian el saldo. Hay que exigirle a los empresarios que aborden de una vez el tema de los salarios, sobre todo si se tiene en cuenta que sus beneficios son fruto del aún alto desempleo y las bajas retribuciones, y es preciso, y urgente, reformar determinadas estructuras.

Lo malo de esa urgencia es que convendría, además de la actual mayoría parlamentaria del PP en el Hórreo, un acuerdo de base con la oposición -que no se da- para que las reformas necesarias pudiesen ser ejecutadas en un marco de paz social. Lo que precisa también de los sindicatos, pero estos se citan tras los partidos puesto que cada día evidencian más su mera condición de acólitos, aunque es verdad que no todos ejercen del mismo modo. Y por desgracia,ese espectro está lleno de cerrilismo sectario y ceguera casi absoluta que les hace ignorar aún lo más evidente.

Por eso quizá quepa, también como reflexión, la personal opinión de quien la suscribe: negar la evidencia de la mejoría, aún a pesar de los defectos reseñados y otros que podrían añadirse -como también varias virtudes más del "modo Feijóo"- solo contribuye al descrédito de quienes se empeñan en cerrar los ojos ante la posible continuidad de la hegemonía del PP. Y aunque esa fuese la vox populi y por tanto la vox dei, un país precisa para su equilibrio alternativas prestas y preparadas para hacerse cargo del gobierno. Y con la táctica actual de la izquierda, eso va para largo.

¿O no?