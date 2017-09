Fijo que pierdes

En los últimos años hemos estado viendo que por una activa política monetaria del Banco Central Europeo de inyección en el mercado financiero de liquidez en cantidades ingentes y a costes cercanos a cero que el dinero se fue convirtiendo en un activo poco útil para los ahorradores que pretenden tener sus patrimonios invertidos en él.

De ésta forma la retribución del ahorro denominado fijo, es decir representado por cuentas bancarias, bonos y obligaciones de entidades públicas y también privadas, depósitos y otros instrumentos financieros basados en inversiones de este tipo ha caído de forma importante y los objetivos se centran, quien lo iba a decir, en mantener el valor nominal de los capitales que no se deprecie su valor, incluso aceptando la depreciación implícita por vía del diferencial de inflación que hace disminuir el valor de un activo que no produce nada.

Ahora, el BCE ha anunciado que, de forma progresiva, se irá introduciendo variaciones en esta política de abundancia de dinero para préstamos a administraciones públicas y sistema financiero a costes reducidos, e irá restringiendo el mismo, así como irá elevando el precio del dinero, volviendo a una especie de normalidad, donde los que necesiten dinero, tales como administraciones públicas, empresas y particulares, deberan acudir al mercado para disponer de capitales y pagar intereses sometidos a competencia.

Obviamente esto encarecerá el dinero y por tanto también mejorará la retribución a los ahorradores en productos de renta fija y si no volvemos a cometer los pecados cometidos en materia de solvencia por parte de los actores del sistema financiero, tendremos a nuestra disposición otra vez la lógica del ahorro de tal forma que las personas más conservadoras en esta materia que son principalmente los ahorradores de más edad podrán ver retribuidos de forma razonable sus capitales.

Este proceso de normalización traerá consigo como siempre en materia económico financiero, un proceso de ajuste. Me refiero a que quienes tengan actualmente sus ahorros en forma de activos financieros fijos, aunque mal retribuidos, si manteniendo su valor patrimonial, verán que no será posible mantener dichos valores, debido a la corrección que el mercado realizará, dado si como se prevé las nuevas inversiones tendrán una mejora retributiva, las inversiones no vencidas peor retribuidas no las querrá nadie y por tanto al querer transformarlo en liquidez se pueden encontrar con sorpresas desagradables.

*Economista