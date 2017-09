No me gusta que Hannibal Lecter ocupe la primera posición en la lista de los cien malos del cine elaborada por el American Film Institute, pero me gusta menos que Norman Bates sea el segundo, y me gusta menos todavía que Darth Vader sea el tercero. Un antropófago que se pirra por un hígado acompañado por un buen Chianti, un pobre muchacho que? (por si acaso, no voy a destripar la trama de "Psicosis") y un excaballero jedi que respira raro y termina redimido y envuelto en un halo de color azul. Bah. Pero hay más. No consiento que en el cuarto puesto de la lista esté el bicho extraterrestre de "Alien", en el quinto el tiburón gigante de "Tiburón", y en el sexto el computador HAL 9000 de "2001: una Odisea del espacio". Intolerable. ¿Acaso no hay malos en el cine para que en los puestos altos de la lista de malos estén dos animales y una máquina? Hannibal Lecter y Norman Bates son malos. ¿También lo es el protagonista de "M, el vampiro de Dusseldorf", que justifica sus asesinatos diciendo que no es responsable porque no puede impedirlo? El bicho de "Alien" y el tiburón de Spielberg son malos. ¿También lo son las hormigas de "Cuando ruge la marabunta"? HAL 9000 es malo. ¿También es malo el agente Smith de "Matrix", que está convencido de que los humanos son una enfermedad y Matrix es la única cura? ¿Es malo Drácula o Charles Foster Kane, que reconoce que si no hubiera sido tan rico habría sido un buen hombre?

¿Quieren el nombre de un malo de ficción de verdad? Se me ocurren muchos, pero les voy a meter el miedo en el espíritu (meter el miedo en el cuerpo está chupado) citando al inquietante, sobrecogedor y repelente V. M. Varga de la tercera temporada de la serie "Fargo". Como si su dentadura no fuera suficiente para quitarnos el sueño, ese tipo dice que el problema no es que haya maldad en el mundo, sino que haya bondad porque si no, ¿a quién le importaría? Uf. ¿Quieren otra sentencia de Varga? Ahí va: "Llegado el momento, la comida sabe que es comida". Podemos luchar contra un psiquiatra antropófago, pero ya me dirán cómo podemos luchar contra un malvado como Varga que no come hígado humano pero actúa como si todos fuéramos su comida. Hala, felices sueños.

