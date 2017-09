"Deportes a tope. Toda la rabia", emitido en La 2, habla de doping: La victoria o la derrota dependen menos de lo bien que se te dé un deporte que de quién sea tu farmacéutico. El problema es que los fármacos funcionan. Hay un incentivo económico para consumir esteroides. A los que rinden más se les renueva y mejora el contrato. Cuando ves tantos dólares desfilando ante ti, cuesta resistirse. ¡Dile a Barry Bonds que no tome drogas y renuncie a un contrato de 16 millones por cinco temporadas, ja, ja, ja! Si tomas esteroides los patrocinadores te pagarán más. Están desesperados por jugar en las grandes ligas, por eso tantos latinos dan positivo en los controles. Es mejor tener la piel blanca cuando recaen sobre ti sospechas de dopaje.

Deportistas, periodistas y agentes antidopaje entretejen su discurso: Yo era el gregario que debía ayudarle a ganar el Tour, así que era importante que yo también me dopase. Entregué al COI mi medalla de oro y dije que reflexionaran antes de concedérsela al segundo. Éramos compañeros de equipo y sé un par de cosas. Ahora es el nuevo medallista de oro. Ningún dueño de un club de béisbol tuvo que explicar bajo juramento la existencia de tuberías que suministraban esteroides en los vestuarios durante los 90. Los récords se acumularon y se llenaron los estadios. El dueño de los Texas Rangers era George W. Bush, cuyo vestuario era un antro para pincharse esteroides.

Aún puede verse en rtve.es: Dicen que 2014 marca el comienzo de una era postesteroides, algo difícil de creer. El uso de estas sustancias no está disminuyendo. El miedo al fracaso, el subidón que sentía, la ola que estaba cabalgando? ¡habría bebido gasolina con tal de correr más rápido! Daría lo que fuera por volver a jugar; sí, tomé sustancias, pero todo lo que tomé para alargar mi carrera y seguir viviendo aquel sueño, volvería a hacerlo mañana. Es imposible ganar una carrera de tres semanas como el Tour sin doparse. ¿Cómo no van a doparse si les exigimos que escalen montañas a 40km/h?, ¡esto no es gloria, es pornografía deportiva!

