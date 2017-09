Los trabajadores subrogados del agua

¿Qué pasaría con los trabajadores que la UTE Gestión Cangas subrrogó y que pertenecían al Concello de Cangas si se consuma la rescisión del contrato? Hay que recordar que el ministro Montoro con su plan de ajuste famoso impide realizar contrataciones. Esa pregunta iba ayer de un despacho a otro del Concello de Cangas, como quien no quiere la cosa. Había preocupación entre los posibles afectados, que no saben a que carta quedarse. La opinión del Consello Consultivo de Galicia va a tener mucho que ver en este largo proceso.

Las madres de A Rúa

A pesar de las justificaciones numerosas madres del colegio de A Rúa siguen molestos con el aumento del precio del comedor. Por mucho que el edil de turno se lo comunicara a las Anpas, lo cierto es que el comedor cuesta ahora más que antes y esto se realizó con el consentimiento de un gobierno que no "sube precios". Y a muchas madres los cogió con sus hijos ya inscrito, de lo contrario... Lo que no puede ser es que la empresa amenace que puede no presentarse si el Concello no permite una subida. Ni tampoco se puede justificar con que en colegios donde contrata la Xunta el precio es mayor. Ellos no so nla Xunta, ni lo quieren ser