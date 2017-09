El retrovisor de Ana Pereira

Me voy ya con un golpe de estado perpetrado en Cataluña por detrás, y con una de esas manifestaciones pacíficas de xenofobia y manía identitaria llamadas Díadas por delante. ¿Que habrá cambiado de la España constitucional cuando vuelva? Se lo tendré que preguntar a mi amiga Ana Pereira, que para eso sabe de Historia aunque lo suyo sea concretamente la Historia del Arte. Pero no iba a comprometer a Ana de ese modo sino que solo quiero contar que, dentro del interés por promocionar la difusión de la cultura en Vigo, una ciudad tan vital en unos aspectos como deficitaria en otros, ella repite un año más su actividad docente impartiendo en la Sede de A Fundación dos nuevos cursos titulados De Piero della Francesca a Bansky: Vida y obra de 30 figuras de la Historia del Arte, y el otro Arte y Sociedad en la España Moderna y Contemporánea... En el primero podréis hacer un recorrido por Botticelli, Bernini, Goya, Warhol, Bacon, hasta llegar a figuras tan polémicas como Obey o Banksy que centran los debates artísticos en la actualidad. En el segundo curso, Ana intentará hacer un acercamiento al desarrollo del panorama artístico español desde el siglo XV hasta nuestros días. Todo en 21 sesiones pero, más información, la Web de A Fundación.

Diz y Barnes, 2 Amigos

Detrás de cada vino se esconden muchas veces historias dignas de ser contadas y no voy a recordar el filón que dieron a los guionistas determinadas series televisivas con el mundo de la viña por medio. Yo ahora estoy tomando un Albariño del Rosal que me regaló Luis Perozo, fresco, fino y delicado que lleva por nombre 2 Amigos. Le pregunto a Perozo y resulta que el australiano Rob Barnes y el gallego Enrique Diz son dos tipos de mucho mundo que comparten 30 años de amistad y no pocas experiencias personales y profesionales, éxitos y fracasos. Han aprovechado tierra de su familias desde hace 300 años y se embarcaron en la aventura de sacar este vino. Yo, después de contármelo Perozo, bebo el segundo trago paladeándolo, consciente del tremendo esfuerzo, ilusión y espíritu de riesgo que hay tras ello. Y ya me imagino un guión con Barnes y Diz por medio. ¡Rico trago!

Los 50 de la calle Real

Publicamos ayer una estupenda foto de a larga familia Guarín cuyo patriarca, José Carlos es uno de los activistas de la memoria y reencuentro de todas esas gentes que compartieron vivencias infantiles por los alrededores de la calle Real, desde los años 30, 40, 50... El otro día hablamos de esa pandilla de la que quedan cuatro o cinco, la Peña Larango, que aún se reúne semanalmente con gente como José Luis Villar Tárrago, Perfecto Costas, Pepe Riobó o Antonio Villar. El mismo José Carlos Guarín, que es un sentimental, realiza varias comidas al año como la de la calle Rea, "la de los 50", y de los que hicieron la mili juntos en Barreiro. Claro, la calle Real era un hervidero de gentes y comercios. Allí se conocían todos. En cada vivienda podían vivir hasta 15 miembros de una misma familia: bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos. En los años 60 se comenzó a hacer las cenas anuales de los vecinos de la calle, organizadas por Pepe Cabaleiro y Laureano Guarín. A partir del año 2000, y organizadas ya por Jose Carlos Guarín, se cambiaron a comidas ya que la mayoría pasaba de los 70 años y, como dice el refrán, de grandes cenas están las sepulturas llenas.