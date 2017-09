Identidades

Asistimos a un vulgar remake de los extremismos de principios del siglo pasado reconvertidos en ideologías alternativas y (ahora ya) asumidas posverdades, en demagogias proteccionistas y arrebatos identitarios, cuyos protagonistas parecen recurrir de nuevo al eficaz culto a la personalidad, aunque mucho más sobredimensionado por las redes sociales, mientras algunos ilustres despistados regresan otra vez a Siracusa. Se antepone un supuesto pueblo homogéneo al individuo y sus circunstancias; el sugerente mito de la patria eclipsa los derechos sociales del ciudadano o de quienes aspiran honradamente a serlo. "Hay que comprometerse", le dijo Heidegger a su amigo Karl Jaspers poco antes de que los nazis llegaran al poder. Dos meses más tarde, como cuenta Mark Lilla en su libro Pensadores temerarios, el filósofo alemán, ya de rector en Friburgo, pronunciaría un apasionado discurso a favor del proyecto que los nacionalsocialistas tenían para la universidad. Jaspers, que se encontraba entre el público, le preguntó a Heidegger cómo podía confiar el futuro de la nación a un hombre tan "poco preparado" como Hitler. "La cultura no importa. Mira sus maravillosas manos", respondió Heidegger.

Demonizar al líder que, exhibiendo un profundo conocimiento del estado emocional de sus compatriotas, supo cómo aprovecharse de la nostalgia y el resentimiento, no solo lo inhabilita a él, sino que también suprime las voces de aquellos que, por diferentes motivos, lo apoyaron, obstaculizando el necesario y calmado estudio del adversario. ¿Por qué al autor de Ser y tiempo, cuando ya se conocía la visión que tenían los nazis sobre los judíos, miraba fascinado a las manos del orador? Desde luego no fue la única persona inteligente que se sumó a aquel perverso proyecto. Lilla ha publicado en Estados Unidos otro libro interesante, titulado, The Once and Future Liberal, donde se lamenta de que los liberales (en el sentido estadounidense del término) se hayan enfocado exclusivamente en lo que él denomina "la política de la identidad" (mujeres, hispanos, LGBTI, nativos-americanos, afroamericanos, asiático-americanos, etc.) dejando a los conservadores monopolizar un discurso ideológico dirigido a toda la nación. "Es lógico que los progresistas se ocupen de esas minorías -afirma Lilla- porque son las más necesitadas, pero, en una democracia, la única manera de defenderlas, en vez de recurrir a gestos vacíos de celebración y reconocimiento, es ganando las elecciones y gobernando. Y la única manera de hacer eso es apelando a una mayoría de la población".

De acuerdo con el historiador, ahora puede ser un buen momento para recomponer el pensamiento de izquierdas. "La resistencia no es suficiente". Sucede, sin embargo, que los conservadores también desarrollan una estrategia identitaria al invocar esa unidad ("Necesitamos un sistema migratorio que refuerce nuestras fronteras, mantenga la ley e impulse nuestra economía", dice la página web del Partido Republicano) que, a lo largo de los últimos años, a través de libros, páginas web y programas de radio y televisión, parecía ser racial además de política. Pronto lo veremos en el Congreso, cuando los demócratas y los republicanos aborden la cuestión de DACA, el programa que protegía a miles de jóvenes inmigrantes, conocidos como dreamers, de ser deportados, que acaba de ser cancelado por el presidente. Ellos, sin antecedentes y con un historial impecable (ya que es condición sine qua non para poder inscribirse), que llegaron con menos de quince años al país, también quieren aspirar a ser ciudadanos. La única identidad con la que sueñan.