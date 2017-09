La identidad de la ciudad, sin ilusionismos

Desde sus lejanos orígenes las ciudades son lugares de concentración de recursos que conocemos a través de su identidad. La ciudad de Vigo y su entorno metropolitano no es únicamente un territorio urbano, sino también un sistema de signos propios que conforman un gran patrimonio material e inmaterial construido colectivamente por las gentes que han convivido en este espacio. Pero claro, la identidad de esta metrópoli como código cultural no es una categoría rígida, evoluciona con el tiempo, y para que no se pierda o transforme es necesario leer e interpretar esos singulares rasgos vigueses para poder preservar la magia de la auténtica identidad cultural que hemos heredado.

Este gran espacio vigués es más antiguo y centenario de lo que pensaban quienes lo reseñaron como pequeño hábitat en siglos pasados, empeñados en describirlo como un lugarejo de reciente conformación, cuando aquella villa ya tenía un gran simbolismo identitario y una relación social integrada con los núcleos vecinos. Vigo no es Benidorm, el perfil historiográfico y turístico de la metrópoli viguesa es el de una ciudad de generosa exposición ante el mundo, pero que necesita un primer diagnóstico sobre lo que su propia gente valora. Tal vez, más que vender su imagen necesita primero convencerse a sí misma de lo que es. El debate sobre el modelo de esta ciudad no puede reducirse a un tema doméstico, por eso habría que investigar más sobre la identidad social urbana de Vigo y la interacción simbólica de su entorno metropolitano como producto social. Cada rincón de este inmenso territorio tiene algo histórico que lo caracteriza y, a pesar de las barbaridades que borraron emblemáticos símbolos profundamente vigueses, sigue conservando rasgos de aquello que mejor lo identifica y remonta a los orígenes, sin necesidad de aditamentos urbanos que la uniformicen con formas foráneas, ensucien el paisaje urbano y amenacen su identidad.

Desarrollar el proyecto de identificación podría ser una de las mejores inversiones que ayudarían a consolidar el valor de esta gran metrópoli. Ante el cambio de época al que asistimos, quizás no sería descabellado replantear la imagen de la Metrópoli dentro de un proyecto socio urbanístico integrador, con la estética y diferenciación de la personalidad de cada municipio. La historia de esta gran urbe metropolitana no puede ser enterrada y nadie puede decolorar el suelo cultural por donde sus vecinos caminaron durante milenios. Todavía estamos a tiempo de remediar que el mercantilismo cultural o urbano pueda borrar la historia e identidad de cada uno de los componentes del futuro Gran Vigo Metropolitano.

*Publicista