Los más ricos pagan más, pero no siempre

Esta semana el Ministerio de Hacienda ha hecho públicos los cálculos de las balanzas fiscales territoriales correspondientes a 2014. Confieso que me parece que existen asuntos públicos que deberían ser prioritarios en los esfuerzos de estimación oficial, como el de la economía sumergida y el fraude fiscal. Pero es lo que hay: nos hemos convertido en campeones mundiales en el cálculo de saldos fiscales.

Comencemos por el principio. El saldo o balanza fiscal de una Comunidad Autónoma es la diferencia entre los tributos que soportan sus contribuyentes y los gastos imputables a ese territorio. Las disparidades en los saldos fiscales regionales dependen fundamentalmente de las divergencias en las capacidades económicas. Las Comunidades más ricas son contribuyentes netas. Las menos desarrolladas se convierten en receptoras netas. Cataluña y Madrid figuran en el primer grupo. Extremadura y Galicia se sitúan en el segundo. Además, la correlación entre el nivel de renta y el saldo fiscal es muy elevada: a medida que una Comunidad avanza posiciones en su renta per cápita, tiende a empeorar su saldo fiscal.

De esta regla no se escapan Cataluña y Madrid, que están más o menos donde deberían estar. En cambio, no lo están País Vasco, Navarra y Canarias, como consecuencia de las ventajas que les otorgan el concierto vasco, el convenio navarro y el régimen económico y fiscal canario. Por eso, si fuese la cuantía y signo de los saldos lo que debiera guiar el debate sobre posibles agravios comparativos, la atención debería focalizarse en las sustanciales ventajas fiscales de los territorios forales y Canarias y no en el resto.

Galicia figura entre las autonomías con un saldo mayor a su favor: el 6.85% de su PIB, casi 3.700 millones de euros anuales. En términos de PIB solo están por delante Extremadura, Canarias, Castilla y León y Asturias. La explicación fundamental se encuentra en la combinación de sobre-envejecimiento y caja única del sistema de pensiones.

En definitiva, en España somos normales? salvo en lo que se refiere a los territorios con regímenes específicos.

*Director del Foro Económico de Galicia